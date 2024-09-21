Житель Ростовской области скинул знакомую в мусоропровод

Posted 21 сентября, 12:09
Published 21 сентября, 12:09
Modified 21 сентября, 15:34
Updated 21 сентября, 15:34
17 сентября Максим Благирев из Волгодонска находился в квартире со своей знакомой. Мужчина был под воздействием большой дозы наркотиков. Он поссорился с женщиной и решил её убить. Благирев обхватил ноги женщины руками, вынес её к мусоропроводу и затолкал туда.
Пострадавшая упала с шестого на первый этаж, получив множество травм. Среди них: открытый и закрытый переломы, а также сильные ушибы, вывихи и ссадины. Женщина стала звать на помощь, и проходившие рядом люди вызвали на место происшествия медиков.
В отношении Благирева возбуждено уголовное дело. По решению суда, он помещён под стражу.