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Posted 21 сентября, 12:09

Published 21 сентября, 12:09

Modified 21 сентября, 15:34

Updated 21 сентября, 15:34

Житель Ростовской области в наркотическом угаре скинул знакомую в мусоропровод

Житель Ростовской области скинул знакомую в мусоропровод

21 сентября 2024, 12:09
Фото: 1MI
Житель Ростовской области в наркотическом угаре скинул знакомую в мусоропровод
Житель Волгодонска заключён под стражу после попытки жестокого убийства своей знакомой, сообщили в объединённой пресс-службе судов Ростовской области.

17 сентября Максим Благирев из Волгодонска находился в квартире со своей знакомой. Мужчина был под воздействием большой дозы наркотиков. Он поссорился с женщиной и решил её убить. Благирев обхватил ноги женщины руками, вынес её к мусоропроводу и затолкал туда.

Пострадавшая упала с шестого на первый этаж, получив множество травм. Среди них: открытый и закрытый переломы, а также сильные ушибы, вывихи и ссадины. Женщина стала звать на помощь, и проходившие рядом люди вызвали на место происшествия медиков.

В отношении Благирева возбуждено уголовное дело. По решению суда, он помещён под стражу.

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Ранее присяжные вынесли вердикт паре, обвиняемой в убийстве восьмимесячной дочки.

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