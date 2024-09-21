Житель Ростовской области скинул знакомую в мусоропровод

17 сентября Максим Благирев из Волгодонска находился в квартире со своей знакомой. Мужчина был под воздействием большой дозы наркотиков. Он поссорился с женщиной и решил её убить. Благирев обхватил ноги женщины руками, вынес её к мусоропроводу и затолкал туда.