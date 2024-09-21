Жители Ростова стали напрашиваться гостями на чужие свадьбы

Posted 21 сентября, 14:02
Published 21 сентября, 14:02
Modified 21 сентября, 14:02
Updated 21 сентября, 14:02
Супруги пишут, что давно не участвовали в свадебных гуляниях и соскучились по атмосфере такого праздника. Себя они рекомендуют как «весёлых» и «красивых» гостей.
«Хотели бы погулять на торжестве, поучаствовать в конкурсах, покупать торт, танцевать и кричать „Горького“», — пишут ростовчане.
Они обещают активно включаться в процесс и даже готовы подарить конверт с деньгами. Правда, сами ли они вложат туда сумму или деньги заранее передадут молодожёны, не уточняется.
Ранее RostovGazeta подсчитала, сколько стоит собрать образ ростовской невесты в 2024 году.