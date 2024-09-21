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Posted 21 сентября, 14:02

Published 21 сентября, 14:02

Modified 21 сентября, 14:02

Updated 21 сентября, 14:02

Пара из Ростова готова стать гостями на чужой свадьбе

Жители Ростова стали напрашиваться гостями на чужие свадьбы

21 сентября 2024, 14:02
Фото: pxhere.com
Пара из Ростова готова стать гостями на чужой свадьбе
Пара из Ростова готова стать гостями на чужой свадьбе, сообщение об этом они разместили на портале бесплатных объявлений.

Супруги пишут, что давно не участвовали в свадебных гуляниях и соскучились по атмосфере такого праздника. Себя они рекомендуют как «весёлых» и «красивых» гостей.

Жители Ростова-на-Дону стали чаще устраивать свадьбы
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«Хотели бы погулять на торжестве, поучаствовать в конкурсах, покупать торт, танцевать и кричать „Горького“», — пишут ростовчане.

Они обещают активно включаться в процесс и даже готовы подарить конверт с деньгами. Правда, сами ли они вложат туда сумму или деньги заранее передадут молодожёны, не уточняется.

Ранее RostovGazeta подсчитала, сколько стоит собрать образ ростовской невесты в 2024 году.

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