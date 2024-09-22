Астроном Николай Дёмин рассказал, когда в Ростове наступит астрономическая осень

Смена времен года отслеживается по-разному: по климатическим показателям, календарю и даже астрономическим изменениям. Так, астрономическая осень наступает, когда центр диска Солнца для земного наблюдателя пересекает небесный экватор. Иными словами, оба полюса — и северный, и южный, в этот момент одинаково освещены. День, в который это происходит, называют днем осеннего равноденствия. Затем диск светила продолжает движение из северной полусферы в южную.