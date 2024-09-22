Астроном Николай Дёмин рассказал, когда в Ростове наступит астрономическая осень

Posted 22 сентября, 09:07
Published 22 сентября, 09:07
Modified 22 сентября, 09:09
Updated 22 сентября, 09:09
Смена времен года отслеживается по-разному: по климатическим показателям, календарю и даже астрономическим изменениям. Так, астрономическая осень наступает, когда центр диска Солнца для земного наблюдателя пересекает небесный экватор. Иными словами, оба полюса — и северный, и южный, в этот момент одинаково освещены. День, в который это происходит, называют днем осеннего равноденствия. Затем диск светила продолжает движение из северной полусферы в южную.
— При этом в северном полушарии наступает астрономическая осень, а в южном полушарии — астрономическая весна, — пояснил Николай Дёмин. — С практической точки зрения прохождение осеннего равноденствия означает, что световой день продолжит стремительно сокращаться и станет короче ночи. Процесс уменьшения светового дня продлится до 21 декабря 2024 года — дня зимнего солнцестояния.
В большинстве случаев ежегодно осеннее равноденствие наступает 22 или 23 сентября. В 2024 году оно ожидается 22 сентября в 15:43 по московскому времени.
В день осеннего равноденствия продолжительность дня и ночи почти равна. Например, в этом году день будет длиннее ночи всего на семь минут. А относительное равенство между световым днем и ночью будет достигнуто через несколько дней после осеннего равноденствия — 25 сентября.
— Строгого равенства быть не может. Тому есть несколько причин: наличие атмосферной рефракции, неточечность Солнца как источника света и отличие момента равноденствия от истинного полудня, объяснил ростовский ученый.
Очень редко это астрономическое явление выпадает на 24 сентября. В эту дату Солнце пересекло небесный экватор в 1903 году. В следующий раз подобное случится только в 2303-м — спустя несколько столетий!
Через 72 года может появиться еще одна дата осеннего равноденствия, которой прежде не было: 21 сентября.
— В 2096 году будет первое за все время существования современного Григорианского календаря столь раннее осеннее равноденствие, — добавил астроном. — Из-за особенностей учета високосных лет никогда раньше осеннее равноденствие не выпадало на 21 сентября.
Несколько дней назад, 15 сентября, жители Ростова и области стали свидетелями частного лунного затмения и суперлуния. Последним в обиходе называют полнолуние, при котором спутник находится к Земле ближе, чем обычно. А потому наблюдателям с Земли Луна казалась ярче и больше.