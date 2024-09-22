Древний обычай: как на Дону армяне отдавали своих детей на воспитание в другие семьи

Posted 22 сентября, 07:45
Published 22 сентября, 07:45
Modified 22 сентября, 07:45
Updated 22 сентября, 07:45
А о том, что у многодетных армян было принято отдавать своих новорожденных младенцев в семьи близких родственников, не имевших детей. При этом нередко от усыновленных ребят не скрывали их происхождения.
Например, бывший руководитель Музея русско-армянской дружбы Светлана Мелконовна Хачикян в книге «Амаяк Арцатбанян» пишет:
«У Амаяка было три брата: Григорий, Карп и Амазасп. Григорий был отдан в семью Марбашевых, стал их приемным сыном. У нахичеванцев было принято отдавать детей в семьи не имевших собственных детей братьев или сестер. От усыновленных детей их происхождения не скрывали. Они имели по два отца и две матери» (Светлана Хачикян. «Амаяк Арцатбанян». Серия «Жизнь замечательных нахичеванцев». Ростов-на-Дону. ООО «Ковчег». 2016. Стр. 23).
Напомню, что Амаяк Арцатбанян − талантливый нахичеванский художник, первый учитель живописи легендарного Мартироса Сергеевича Сарьяна.
Сейчас это кажется странным и даже ужасным. Как можно отдать своего ребенка кому-то? Но следует учитывать, что детей, как правило, отдавали не кому-то. А, как мы знаем, в семью родного брата или близкого родственника, у которого не было детей. В Нахичевани же все друг друга знали очень хорошо. А потому почти о каждом было всем известно в городе.
Почему же так поступали донские армяне? Я позволю себе озвучить свою версию. Армяне, как и евреи, народ гонимый. Дети − будущее нации. Это тот генофонд, который нельзя потерять. Поэтому раньше рассуждали так: если тебе Бог дает детей, а твоему брату не дает, то ты должен поделиться с братом. Его счастливым сделаешь и народу своему выжить поможешь.
Возникает логичный вопрос: а как же вели себя мамы, которые отдавали своих чад в другие семьи? Как они на такой шаг могли пойти? Думаю, ответ тоже прост. Во-первых, так было принято. А во-вторых, этих женщин никто и не спрашивал. Было патриархальное общество. Все жили определенным укладом, слушали старших. Жили большими семьями, как правило, в одном доме или дворе. Все были друг у друга на виду. И свои, и приемные дети твоих родственников жили вместе. Конечно, тяжело с позиции сегодняшнего дня судить об этом обычае. Но так было.
Следует также отметить, что не только многодетные донские армяне отдавали своих детей бездетным родственникам. Такой обычай существовал и у других народов. Разумеется, со временем эта необычная традиция нахичеванских армян ушла в прошлое.
Как-то одна моя знакомая спросила у меня: «Как же армянские женщины могли отдавать своих детей кому-то, пусть даже и близким родственникам? Я бы никогда этого не сделала. Лучше бы меня убили».
Что я мог ответить своей знакомой? Она рассуждает, с моей точки зрения, опираясь на понятия морали двадцать первого века. Я уверен, что не следует судить людей девятнадцатого или начала двадцатого века, живущих в Нахичевани, с позиции сегодняшнего дня. Тогда была другая шкала ценностей. Несколько иные понятия о том, что такое хорошо и плохо.
Тогда дети воспринимались как залог безопасности и относительно благополучной старости. Ведь именно дети и внуки должны были досматривать старших. А какова судьба одиноких людей в то дореволюционное время? Скорее всего, они должны были доживать свой век у родственников. В каком качестве? У всех было по-разному.
Повторю еще раз, нельзя осуждать тех женщин, которые отдавали своих детей в семьи бездетных родственников. Ведь нам неведомо, что было на душе у той мамы, ребенка которой передали родственникам.
От своей мамы и бабушек я слышал рассказы о том, как некоторые такие приемные дети, став взрослыми людьми, задавали вопрос биологическим родителям, почему именно их отдали. Вот что можно было ответить на такой вопрос? Не знаю. Сказать, мол, такова традиция…
Повторюсь, у этого необычного правила была своя логика. Но, конечно, эту логику трудно понять сегодня. Как говорится, другие времена − другие нравы.
Георгий Багдыков