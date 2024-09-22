Древний обычай: как на Дону армяне отдавали своих детей на воспитание в другие семьи

Возникает логичный вопрос: а как же вели себя мамы, которые отдавали своих чад в другие семьи? Как они на такой шаг могли пойти? Думаю, ответ тоже прост. Во-первых, так было принято. А во-вторых, этих женщин никто и не спрашивал. Было патриархальное общество. Все жили определенным укладом, слушали старших. Жили большими семьями, как правило, в одном доме или дворе. Все были друг у друга на виду. И свои, и приемные дети твоих родственников жили вместе. Конечно, тяжело с позиции сегодняшнего дня судить об этом обычае. Но так было.