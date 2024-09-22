Две магнитные бури уровня G1 обрушатся на Ростовскую область

Posted 22 сентября, 14:31
Published 22 сентября, 14:31
Modified 22 сентября, 14:31
Updated 22 сентября, 14:31
Согласно прогнозу метеорологов, 26 сентября на территории Ростова-на-Дону ожидается повышение солнечной активности до пяти баллов. Магнитная буря уровня G1 продлится до 29 сентября, после чего возбуждение магнитосферы начнет спадать.
Затем, в течение нескольких недель магнитосфера будет спокойной, а следующая магнитная буря ожидается в период с 13 по 15 октября.
Напомним, что магнитные бури могут быть опасны для здоровья человека. Помимо головной боли, мигрени и апатии, метеозависимые ростовчане могут столкнуться с обострениями хронических заболеваний, инфарктами и другими последствиями.
Ранее донской Минздрав рассказал, можно ли брать больничный из-за магнитных бурь. Ответ экспертов в материале RostovGazeta.