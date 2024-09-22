Крупный пожар вспыхнул в Ростовской области после атаки беспилотника

Posted 22 сентября, 05:03
Published 22 сентября, 05:03
Modified 22 сентября, 06:53
Updated 22 сентября, 06:53
Взрыв прогремел около 02.00 мск в Миллеровском районе. Местные жители проснулись из-за жуткого грохота. В домах тряслись стены, дребезжали окна и посуда. На улицах сработала сигнализация у машин из-за ударной волны. Звук взрыва слышали не только в Миллеровском, но и в соседних районах: Чертковском, Кашарском, Тарасовском.
Обломки уничтоженного дрона упали на сухую траву, которая тут же загорелась. Очевидцы вызвали спасателей. На место направили десятки человек на автоцистернах. В ГУ МЧС по Ростовской области пока не прокомментировали ЧП. Не исключено, что с последствиями упавшего обломка до сих пор продолжают бороться.
«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — уточнил губернатор.
Кроме того, известно, что по данным Минобороны РФ, минувшей ночью над Ростовской областью уничтожено 4 БПЛА.
Прошлой ночью над Азовским морем отразили атаку 16 беспилотников. А к утру жители Таганрога сообщили о еще одном звуке, похожем на взрыв. Горожане были уверены, что там снова сработало ПВО, однако официальных комментариев об этом нет.