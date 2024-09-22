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Posted 22 сентября, 05:03

Published 22 сентября, 05:03

Modified 22 сентября, 06:53

Updated 22 сентября, 06:53

Беспилотник над Ростовской областью сбили в ночь на 22 сентября

Крупный пожар вспыхнул в Ростовской области после атаки беспилотника

22 сентября 2024, 05:03
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник над Ростовской областью сбили в ночь на 22 сентября
В небе над Ростовской областью перехватили беспилотник. Атаку отразили после полуночи 22 сентября, сообщает глава региона.

Взрыв прогремел около 02.00 мск в Миллеровском районе. Местные жители проснулись из-за жуткого грохота. В домах тряслись стены, дребезжали окна и посуда. На улицах сработала сигнализация у машин из-за ударной волны. Звук взрыва слышали не только в Миллеровском, но и в соседних районах: Чертковском, Кашарском, Тарасовском.

Обломки уничтоженного дрона упали на сухую траву, которая тут же загорелась. Очевидцы вызвали спасателей. На место направили десятки человек на автоцистернах. В ГУ МЧС по Ростовской области пока не прокомментировали ЧП. Не исключено, что с последствиями упавшего обломка до сих пор продолжают бороться.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — уточнил губернатор.

Кроме того, известно, что по данным Минобороны РФ, минувшей ночью над Ростовской областью уничтожено 4 БПЛА.

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Прошлой ночью над Азовским морем отразили атаку 16 беспилотников. А к утру жители Таганрога сообщили о еще одном звуке, похожем на взрыв. Горожане были уверены, что там снова сработало ПВО, однако официальных комментариев об этом нет.

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