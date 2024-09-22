Крупный пожар вспыхнул в Ростовской области после атаки беспилотника

Обломки уничтоженного дрона упали на сухую траву, которая тут же загорелась. Очевидцы вызвали спасателей. На место направили десятки человек на автоцистернах. В ГУ МЧС по Ростовской области пока не прокомментировали ЧП. Не исключено, что с последствиями упавшего обломка до сих пор продолжают бороться.