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Posted 22 сентября, 05:41

Published 22 сентября, 05:41

Modified 22 сентября, 06:54

Updated 22 сентября, 06:54

Минобороны России сообщило о попытке террористической атаки в Ростовской области

Минобороны России сообщило о попытке террористической атаки в Ростовской области

22 сентября 2024, 05:41
Фото: Изображение Midjourney
Минобороны России сообщило о попытке террористической атаки в Ростовской области
За ночь над Ростовской областью сбили четыре беспилотника. О попытке террористической атаки сообщили в Министерстве обороны России.

По информации ведомства, всего за ночь 22 сентября уничтожено 15 украинских дронов. В том числе четыре — над Ростовской областью. Еще шесть сбили над Азовским морем, два — над Курской областью. По одному БПЛА перехватили над Астраханской, Воронежской и Белгородской областями.

Горящие обломки одного из беспилотников в Ростовской области упали на сухую траву, из-за чего начался пожар. ЧП случилось в Миллеровском районе около 02.00 мск. На место направили спасателей на спецтехнике. О площади возгорания остается лишь догадываться — в областном ГУ МЧС пожар пока не комментировали.

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Как сообщил глава региона, в результате атаки беспилотника и его уничтожения никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Прошлой ночью в России отразили еще одну террористическую атаку, более масштабную. Над Азовским морем и несколькими субъектами РФ сбили более сотни дронов.

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