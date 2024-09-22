Минобороны России сообщило о попытке террористической атаки в Ростовской области

Posted 22 сентября, 05:41
Published 22 сентября, 05:41
Modified 22 сентября, 06:54
Updated 22 сентября, 06:54
По информации ведомства, всего за ночь 22 сентября уничтожено 15 украинских дронов. В том числе четыре — над Ростовской областью. Еще шесть сбили над Азовским морем, два — над Курской областью. По одному БПЛА перехватили над Астраханской, Воронежской и Белгородской областями.
Горящие обломки одного из беспилотников в Ростовской области упали на сухую траву, из-за чего начался пожар. ЧП случилось в Миллеровском районе около 02.00 мск. На место направили спасателей на спецтехнике. О площади возгорания остается лишь догадываться — в областном ГУ МЧС пожар пока не комментировали.
Как сообщил глава региона, в результате атаки беспилотника и его уничтожения никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.
Прошлой ночью в России отразили еще одну террористическую атаку, более масштабную. Над Азовским морем и несколькими субъектами РФ сбили более сотни дронов.