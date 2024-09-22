Минобороны России сообщило о попытке террористической атаки в Ростовской области

По информации ведомства, всего за ночь 22 сентября уничтожено 15 украинских дронов. В том числе четыре — над Ростовской областью. Еще шесть сбили над Азовским морем, два — над Курской областью. По одному БПЛА перехватили над Астраханской, Воронежской и Белгородской областями.