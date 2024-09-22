Неделя на Дону: скандал в школе обернулся уголовкой, а присяжные вынесли вердикт

Posted 22 сентября, 18:55
Published 22 сентября, 18:55
Modified 22 сентября, 18:57
Updated 22 сентября, 18:57
16 сентября в Ростове-на-Дону задержали диверсанта с позывным «Ловиатор», который планировал устроить два взрыва в День города. Его взяли в арендованной квартире. Там же он признался, что работал на разведку Украины и проходил спецподготовку по проведению диверсионно-террористических акций.
Выяснилось, что террорист является уроженцем одной из стран СНГ, но с юных лет жил на Украине. Там он отсидел 10 лет за убийство, а после выхода на свободу взялся за новые преступления. ФСБ предполагает, что «Ловиатора» завербовали именно в тюрьме.
На допросе мужчина рассказал, что планировал подорвать железную дорогу и электроподстанцию. Для этого он сделал самодельные бомбы и спрятал в лесополосе. Также он уточнил, что кураторы давали указания не только на украинском, но и на английском.
При обыске квартиры спецслужбы обнаружили все необходимое для изготовления самодельной взрывчатки и средства связи. Взрывную смесь диверсант варил в домашних условиях на плите. Ему удалось произвести свыше 10 килограммов опасного продукта.
Отметим, что в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело и отправили в СИЗО. Ему грозить до 20 лет тюремного заключения.
19 сентября на финишную прямую вышло громкое уголовное разбирательство над супружеской парой из Ростова-на-Дону, обвиняемую в убийстве восьмимесячной дочери. Малышку расчленили, а части тела пропустили через мясорубку и распихали по пакетам и спрятали в холодильник.
В суде Анастасия и Яков Майборода перекидывали вину друг на друга. Жена утверждает, что была в душе во время страшного преступления, а затем муж угрозами заставил ее помощь ему разделать малышку. В свою очередь, мужчина говорит, что после ссоры собрал вещи и ушел из дома. Вечером получив сообщение от супруги о краже ребенка, срочно вернулся домой, где его уже ожидала полиция.
Восемь присяжных в той или иной мере признали супругов виновными в убийстве ребенка. На обдумывание решения им понадобилось более четырех часов. Однако окончательное решение суд примет позже. Обсуждение вердикта назначили на 26 сентября.
20 сентября в школе Тацинского района Ростовской области произошел конфликт между родителями двух учеников. ТАСС сообщил, что в учебное заведение ворвались разъяренные родственники одного из школьников из цыганской семьи. Они начали угрожать третьекласснику, с которым перед этим поссорился их ребенок. После словесной перепалки взрослые вышли на улицу и разбили машину отца этого мальчика.
Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия и задержали всех участников конфликта. С некоторыми из них полицейские провели разъяснительные беседы, а с другими провели допрос. Следователи возбудили уголовное дело из-за конфликта, который произошел на территории школы. В настоящее время расследование дела продолжается.