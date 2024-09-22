Неделя на Дону: скандал в школе обернулся уголовкой, а присяжные вынесли вердикт

В суде Анастасия и Яков Майборода перекидывали вину друг на друга. Жена утверждает, что была в душе во время страшного преступления, а затем муж угрозами заставил ее помощь ему разделать малышку. В свою очередь, мужчина говорит, что после ссоры собрал вещи и ушел из дома. Вечером получив сообщение от супруги о краже ребенка, срочно вернулся домой, где его уже ожидала полиция.