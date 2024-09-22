«Одна заявка на участие»: как проходят госзакупки минздрава Ростовской области

Posted 22 сентября, 13:30
Published 22 сентября, 13:30
Modified 22 сентября, 13:30
Updated 22 сентября, 13:30
Врачи делятся опасениями, что со снижением болезненной силы коронавируса у ростовчан могут появиться тяжелые формы гриппа. По словам медиков, грипп считается очень коварным заболеванием, которое, как и COVID-19, может привести к пневмонии.
Одним из главных методов защиты от заражения врачи считают вакцинацию. Для проведения прививочной кампании в 2024 году регион получил больше 800 тысяч доз вакцин. Уточняется, что средства на приобретение вакцин от гриппа направлены из резервного фонда областного правительства.
По информации «СПАРК-Маркетинг» августе 2024 года Минздрав Ростовской области опубликовал три предложения о поставках в Ростовскую область инактивированных вакцин для профилактики гриппа.
Стоимость первого контракта, опубликованного 23 августа, превысила 6,6 миллиона рублей. На эти деньги поставщику предстояло предоставить 29,4 тысячи доз вакцин, стоимостью каждой 224,8 рубля.
Уточняется, что помимо самой инактивированной вакцины препарат содержит также вещество Азоксимера бромид. Согласно информации из открытых источников, это действующее вещество обладает иммуностимулирующим и дезинтоксикационным действием.
Еще один контракт, опубликованный в этот же день, 23 августа, подразумевает поставку таких же вакцин на сумму более 4,8 миллиона рублей. Однако в нем стоимость одной дозы идентичной вакцины составляет 480,2 рубля.
Публикация о поставках в Ростовскую область вакцины для профилактики гриппа появилась и в конце августа. Общая сумма контракта превысила 8,1 миллиона рублей. На эти деньги в наш регион планировалось поставить 44,6 тысячи инактивированных вакцин, стоимостью каждой 182,5 рубля.
Кто стал победителем этих госзакупок не раскрывается. Однако «СПАРК-Маркетинг» отмечает, что торги проводились без снижения цены. А на закупки, организованные конкурентным способом, было подано по одной заявке.
Также, в 2024 году в Ростовскую область поставили 1,5 тысяч доз вакцин для профилактики ветряной оспы. Стоимость одной вакцины составила 1,2 тысячи рублей.
Победителем этой госзакупки, общей стоимостью более 3,2 миллиона рублей, стала ростовская компания «Юг-Фармация». Этот контракт «СПАРК-Маркетинг» отметил индикаторами.
Исполнителем миллионного контракта стал субъект малого и среднего бизнеса. Часть документов оказались недоступны для поиска. Торг проходил без снижения цены. При этом «Юг-Фармация» оказалась единственным участником госзакупки, организованной конкурентным образом.
В целом, по информации сайта госзакупок, на 2025–2026 годы на приобретение вакцин Минздрав Ростовской области планирует направить свыше 183,4 миллиона рублей.
Первое место по объемам осваиваемых средств Минздрава Ростовской области в этом году заняло АО «Новгородфармация». По данным «СПАРК-Маркетинга», сотрудничество новгородской компании с донским Минздравом началось в 2020 году. В 2023 году с новгородской фирмой было заключено 69 контрактов на сумму свыше 1,7 миллиарда рублей. А 2024 году «Новгородфармация» заключила с Минздравом Ростовской области 48 контрактов, общей стоимостью более 919, 2 миллиона рублей.
Индикаторы на контракты предупреждают, что ранее «Новгородфармация» была унитарным предприятием. Нередко торги проводились без снижения цены, а часть документов оказывалась недоступной для поиска.
Второе место по объемам освоения средств Минздрава Ростовской области в 2024 году заняла ростовская компания АО «Фармацевт Плюс». Сотрудничество с этой компанией то же ведется с 2020 года — с года регистрации фирмы. В 2024 году с «Фармацевт Плюс» заключено 29 контрактов на сумму более 798,2 миллиона рублей.
Замыкает тройку лидирующих поставщиков донского Минздрава АО «Ростовоблфармация», заключившая в этом году девять контрактов с министерством, общей стоимостью более 710 миллиона рублей.
«СПАРК-Маркетинг» предупреждает, что ранее поставщик был унитарным предприятием. На торгах компания оказывалась единственным участником госзакупки. А в мае ей был начислен штраф — свыше 115,4 тысячи рублей за просрочку исполнения обязательств. Речь в контракте шла о поставках лекарственных препаратов для профилактики развития сердечно-сосудистых осложнений и заболеваний у пациентов высокого риска.
По информации «СПАРК-Маркетинга», уже сегодня министерством заключено три контракта на 2025 год. Самый крупный из них — на закупку медицинских изделий (резервуаров для инсулиновой инфузионной помпы) для обеспечения граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи.
Стоимость этого контракта более пяти миллионов рублей. Поставщик взял на себя обязательства предоставить более 3,1 тысячи наборов, стоимостью каждого свыше 1,6 тысячи рублей.
Победителем госзакупки стал индивидуальный предприниматель из Москвы Мухаммет Хекимов. Согласно информации «СПАРК-Маркетинг», основная деятельность предпринимателя заключается в розничной торговле «прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах».
Индикатор фиксирует, что этот индивидуальный предприниматель демпингует на значительном объеме лотов. Однако торговая процедура с донским Минздравом прошла без снижения цены.
На эту закупку, организованную конкурентным образом, была подана лишь одна заявка. При этом индикатор зафиксировал наличие запроса на разъяснения положений документации.
«СПАРК-Маркетинг» предупреждает, что с момента регистрации ИП до заключения контракта прошло меньше года. А исполнителем миллионной закупки, по информации ФСН, оказался субъект малого и среднего предпринимательства.
Ранее RostovGazeta выясняла, как проходят госзакупки Фонда содействия капитальному ремонту в Ростовской области.