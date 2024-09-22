«Одна заявка на участие»: как проходят госзакупки минздрава Ростовской области

Первое место по объемам осваиваемых средств Минздрава Ростовской области в этом году заняло АО «Новгородфармация». По данным «СПАРК-Маркетинга», сотрудничество новгородской компании с донским Минздравом началось в 2020 году. В 2023 году с новгородской фирмой было заключено 69 контрактов на сумму свыше 1,7 миллиарда рублей. А 2024 году «Новгородфармация» заключила с Минздравом Ростовской области 48 контрактов, общей стоимостью более 919, 2 миллиона рублей.