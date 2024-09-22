Пенная вечеринка: в Ростове неизвестные вылили шампунь в фонтан

Posted 22 сентября, 07:44
Published 22 сентября, 07:44
Modified 22 сентября, 07:44
Updated 22 сентября, 07:44
Прохожие увидели, как в фонтане на улице Мечникова, 140 появилась пена. Горожане предположили, что кто-то налил туда шампунь. Под напором воды пены становилось все больше.
— Выглядит эффектно и забавно, — оценили в комментариях подписчики. — Мы только что там были, детям и прохожим понравилось!
— Когда дома отключили воду, — пошутили другие.
Некоторым такая забава не пришлась по душе. Ростовчане отметили, что из-за шампуня могут испортиться насосы фонтана.
— Привлечь этого субъекта к ответственности и заставить оплатить все расходы из казны, в которую поступают наши налоги! В следующий раз подумает он или его родители, — высказались они.
Ранее стало известно, во сколько обойдется реставрация фонтана на Театральной площади. Работы начали в мае, завершить их полностью планируют ровно через год — в мае 2025-го.