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Posted 22 сентября, 07:44

Published 22 сентября, 07:44

Modified 22 сентября, 07:44

Updated 22 сентября, 07:44

Пенна вечеринка: в Ростове неизвестные налили шампунь в фонтан

Пенная вечеринка: в Ростове неизвестные вылили шампунь в фонтан

22 сентября 2024, 07:44
Фото: 1MI
Пенна вечеринка: в Ростове неизвестные налили шампунь в фонтан
Неизвестные залили шампунь в фонтан, устроив пенную вечеринку рядом с Комсомольской площадью в Ростове. Кадры происходящего появились в telegram-каналах 21 сентября.

Прохожие увидели, как в фонтане на улице Мечникова, 140 появилась пена. Горожане предположили, что кто-то налил туда шампунь. Под напором воды пены становилось все больше.

— Выглядит эффектно и забавно, — оценили в комментариях подписчики. — Мы только что там были, детям и прохожим понравилось!
— Когда дома отключили воду, — пошутили другие.

Некоторым такая забава не пришлась по душе. Ростовчане отметили, что из-за шампуня могут испортиться насосы фонтана.

Фото: Ростов Главный. https://t.me/rostov_glavniy_chat/2086641
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— Привлечь этого субъекта к ответственности и заставить оплатить все расходы из казны, в которую поступают наши налоги! В следующий раз подумает он или его родители, — высказались они.

Ранее стало известно, во сколько обойдется реставрация фонтана на Театральной площади. Работы начали в мае, завершить их полностью планируют ровно через год — в мае 2025-го.

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