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Posted 22 сентября, 16:58

Published 22 сентября, 16:58

Modified 22 сентября, 17:00

Updated 22 сентября, 17:00

На левом берегу выросла огромная пробка после матча ФК Ростов» и «Динамо»

Пробка сковала въезд в город после матча ФК «Ростов» и «Динамо»

22 сентября 2024, 16:58
Фото: Изображение Midjourney
На левом берегу выросла огромная пробка после матча ФК Ростов» и «Динамо»
Жители Ростова-на-Дону пожаловались на многокилометровую пробку на левом берегу после футбольного матча, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».

Около 19 часов завершился матч между ФК «Ростов» и «Динамо» Махачкала. Встреча прошла в нулевую ничью. Теперь же болельщики жалуются на то, что не могут уехать от стадиона «Ростов Арена». Движение абсолютно не организовано, поэтому образовалась пробка длиной шесть километров.

Машины растянулись по улице Бориса Слюсера и части улицы Левобережная: «Стоим намертво. Мало того, что эмоции от матча не айс, так еще и уехать домой невозможно!».

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«Там и днем из-за выставки пробка была. Плюс футбол. Думаете, эти все люди смогут быстро разъехаться?», — пишет ростовчанин.

Ранее водителей в Ростове предупредили об эвакуации авто с Газетного и Университетского.

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