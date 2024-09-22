Пробка сковала въезд в город после матча ФК «Ростов» и «Динамо»

Около 19 часов завершился матч между ФК «Ростов» и «Динамо» Махачкала. Встреча прошла в нулевую ничью. Теперь же болельщики жалуются на то, что не могут уехать от стадиона «Ростов Арена». Движение абсолютно не организовано, поэтому образовалась пробка длиной шесть километров.