Следком возбудил дело после смертельного ДТП с микроавтобусом под Волгодонском

Posted 22 сентября, 10:00
Published 22 сентября, 10:00
Modified 22 сентября, 10:02
Updated 22 сентября, 10:02
Напомним, что 21 сентября 2024 года в Ростовской области произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса, который ехал по маршруту Элиста — Ростов-на-Дону. От мощного удара машину разорвало на части, а рейсовое транспортное средство моментально вспыхнуло. В автобусе находились 22 человека. В результате ДТП шесть женщин пострадали и два человека погибли.
Председатель СУ СК России Александр Бастрыкин поручил главе регионального отделения ведомства Аслану Хуаде завести уголовное дело и предоставить доклад об обстоятельствах инцидента.
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