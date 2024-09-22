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Posted 22 сентября, 10:00

Published 22 сентября, 10:00

Modified 22 сентября, 10:02

Updated 22 сентября, 10:02

Следком возбудил дело после смертельного ДТП с микроавтобусом под Волгодонском

Следком возбудил дело после смертельного ДТП с микроавтобусом под Волгодонском

22 сентября 2024, 10:00
Фото: Изображение Midjourney
Следком возбудил дело после смертельного ДТП с микроавтобусом под Волгодонском
Глава следственного комитета Алесандр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту гибели двоих человек в аварии с микроавтобусом в Ростовской области, информирует пресс-служба ведомства.

Напомним, что 21 сентября 2024 года в Ростовской области произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса, который ехал по маршруту Элиста — Ростов-на-Дону. От мощного удара машину разорвало на части, а рейсовое транспортное средство моментально вспыхнуло. В автобусе находились 22 человека. В результате ДТП шесть женщин пострадали и два человека погибли.

Председатель СУ СК России Александр Бастрыкин поручил главе регионального отделения ведомства Аслану Хуаде завести уголовное дело и предоставить доклад об обстоятельствах инцидента.

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