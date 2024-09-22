Следком возбудил дело после смертельного ДТП с микроавтобусом под Волгодонском

Напомним, что 21 сентября 2024 года в Ростовской области произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса, который ехал по маршруту Элиста — Ростов-на-Дону. От мощного удара машину разорвало на части, а рейсовое транспортное средство моментально вспыхнуло. В автобусе находились 22 человека. В результате ДТП шесть женщин пострадали и два человека погибли.