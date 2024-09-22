Сразу шесть судей из Ростовской области подали в отставку

Posted 22 сентября, 05:22
Published 22 сентября, 05:22
Modified 22 сентября, 05:24
Updated 22 сентября, 05:24
Рапорт на увольнение написали две судьи Арбитражного суда Ростовской области: 56-летняя Луиза Хворых и 65-летняя Ирина Чернышева, — три судьи Шахтинского городского суда: 45-летняя Ольга Шевырева и 58-летняя Ольга Колоскова. Также в списке тех, кто подал в отставку, — 59-летняя председатель Октябрьского районного суда Ростовской области Ирине Иванчиковой и 53-летний председатель Октябрьского районного суда Ростова Денис Лукьянов. Последний подал рапорт после обысков в рамках уголовного дела ростовских судей. При этом оба, и Лукьянов, и Иванчикова, ушли с должности досрочно.
Судья Арбитражного суда Ростовской области Луиза Хворых занимала эту должность 13 с половиной лет, с 2011 года. Она была членом судебной коллегии по делам на базе административных и публичных правонарушений и специализировалась на делах о банкротстве. Общий стаж работы составляет более 20 лет. До этого служительница Фемиды работала в госорганах (с 1997-го по 2002-й), а затем — в аппарате Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (2002-й — 2008-й). Прежде чем стать судьей, несколько лет возглавляла отдел кадров и госслужбы в Арбитражном суде Ростовской области.
Ее коллега Ирина Чернышева приехала в Ростовскую область из соседнего Краснодарского края. Она начинала карьеру на должности делопроизводителя Центрального районного суда Сочи в 1977-1978-х годах. Затем около года работала секретарем в Куйбышевском районном суде Новокузнецка, в прокуратуре Центрального района Сочи, а с 1981-го стала старшей машинисткой, секретарем Центрального РОВД Сочи. Следующие три года трудилась секретарем судебного заседания Центрального районного суда, два года занималась работой по юридической профессии и через пару лет вошла в состав Краснодарской коллегии адвокатов. В 2010-м Чернышеву назначили судьей Арбитражного суда Ростовской области.
Судья Шахтинского городского суда Ростовской области Ольга Колоскова трудилась на этой должности 18 лет (с 2006 года). Служительница Фемиды заняло кресло судьи спустя 13 лет после окончания Саратовского юридического института. О ее карьере в эти годы ничего не известно.
Ольга Шевырева тоже работала в Шахтинском городском суде, с 2013 года. До этого она четыре года вершила правосудие в судебном участке № 8 в городе Шахты, а с 2002-го по 2009-й занимала должность помощника судьи в судебном участке № 1 в Гуково.