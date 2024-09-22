Сразу шесть судей из Ростовской области подали в отставку

Судья Арбитражного суда Ростовской области Луиза Хворых занимала эту должность 13 с половиной лет, с 2011 года. Она была членом судебной коллегии по делам на базе административных и публичных правонарушений и специализировалась на делах о банкротстве. Общий стаж работы составляет более 20 лет. До этого служительница Фемиды работала в госорганах (с 1997-го по 2002-й), а затем — в аппарате Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (2002-й — 2008-й). Прежде чем стать судьей, несколько лет возглавляла отдел кадров и госслужбы в Арбитражном суде Ростовской области.