rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 сентября, 17:23

Published 22 сентября, 17:23

Modified 22 сентября, 17:23

Updated 22 сентября, 17:23

Стало известно, где есть возможность сэкономить на мясе в Ростовской области

Стало известно, где в Ростовской области дешевле говядина, свинина и курятина

22 сентября 2024, 17:23
Фото: 1MI
Стало известно, где есть возможность сэкономить на мясе в Ростовской области

Ростовстат зафиксировал снижение цен на мясо кур и свинину в Ростовской области

Ростовстат оп, кроме того в некоторых городах упали цены на курятину и свинину, сообщает Ростовстат.

Согласно отчету ведомства за 16 сентября, в Ростовской области наименьшая средняя стоимость килограмма говядины зафиксирована в Шахтах — 531,55 рубля. В Ростове-на-Дону средняя цена на говядину составила 561 рубль, самая высокая стоимость мяса оказалась в Таганроге — 600,56 рублей.

Самая низкая цена на свинину в Ростове-на-Дону, — 351,90 рубля за килограмм. Самая высокая — в Таганроге, однако за семь дней цена уменьшилась до 399,46 рубля.

Стало известно, какие авто поздно покупать в Ростове в сентябре 2024 года
Узнать подробнее

В Миллерово зарегистрирована самая низкая цена на мясо кур — 186,33 рубля за килограмм. В Ростове-на-Дону и в Таганроге мясо птицы немного упало в цене. Средние цены составили 200,03 и 200,37 рубля соответственно.

Ранее Центральный банк России назвал товары и услуги, которые больше всего подорожали в Ростовской области.

Читайте также:
Ростовстат назвал лучшие цены на мясо в Ростовской областиСтало известно, где в Ростовской области продают мясо дешевлеСтало известно, где в Ростовской области искать дешевое мясо
#Регина Симакова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Шахты#Цены#Миллерово#Мясо#Стоимость продуктов#Стоимость#Потребительские цены#Свинина#Куриное мясо#Баранина#Говядина
Подпишитесь
Популярное