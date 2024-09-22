Стало известно, где в Ростовской области дешевле говядина, свинина и курятина

Posted 22 сентября, 17:23
Published 22 сентября, 17:23
Modified 22 сентября, 17:23
Updated 22 сентября, 17:23
Согласно отчету ведомства за 16 сентября, в Ростовской области наименьшая средняя стоимость килограмма говядины зафиксирована в Шахтах — 531,55 рубля. В Ростове-на-Дону средняя цена на говядину составила 561 рубль, самая высокая стоимость мяса оказалась в Таганроге — 600,56 рублей.
Самая низкая цена на свинину в Ростове-на-Дону, — 351,90 рубля за килограмм. Самая высокая — в Таганроге, однако за семь дней цена уменьшилась до 399,46 рубля.
В Миллерово зарегистрирована самая низкая цена на мясо кур — 186,33 рубля за килограмм. В Ростове-на-Дону и в Таганроге мясо птицы немного упало в цене. Средние цены составили 200,03 и 200,37 рубля соответственно.
Ранее Центральный банк России назвал товары и услуги, которые больше всего подорожали в Ростовской области.