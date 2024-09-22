Стало известно, когда Ростов-на-Дону накроют дожди

Posted 22 сентября, 08:36
Published 22 сентября, 08:36
Modified 22 сентября, 08:38
Updated 22 сентября, 08:38
В понедельник, 23 сентября, сильный ветер пригонит в донскую столицу грозовые тучи. В течение суток температура воздуха будет варьироваться от +15 до +27 градусов Цельсия. Осадков не ожидается.
Во вторник, 24 сентября, будет более прохладная погода. Утром термометры будут показывать +18 градусов, днем температура прогреется до +23 градусов, а ночью — опустится до +15 градусов. Синоптики обещают малооблачный день без осадков.
В среду, 25 сентября, будет пасмурно с осадками во второй половине дня. Температурный диапазон составит от +13 до +21 градуса. Ветер будет дуть северо-восточный до 10 метров в секунду.
Ранее в «Фобосе» спрогнозировали жару до почти +30 в Ростовской области.