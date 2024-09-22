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Posted 22 сентября, 08:36

Published 22 сентября, 08:36

Modified 22 сентября, 08:38

Updated 22 сентября, 08:38

Синоптики рассказали, когда в Ростов-на-Дону придут дожди

Стало известно, когда Ростов-на-Дону накроют дожди

22 сентября 2024, 08:36
Фото: 1MI
Синоптики рассказали, когда в Ростов-на-Дону придут дожди

Дожди начнутся в Ростове-на-Дону с 25 сентября

В первой половине наступающей недели Ростов-на-Дону накроют дожди, следует из прогноза синоптиков.

В понедельник, 23 сентября, сильный ветер пригонит в донскую столицу грозовые тучи. В течение суток температура воздуха будет варьироваться от +15 до +27 градусов Цельсия. Осадков не ожидается.

Во вторник, 24 сентября, будет более прохладная погода. Утром термометры будут показывать +18 градусов, днем температура прогреется до +23 градусов, а ночью — опустится до +15 градусов. Синоптики обещают малооблачный день без осадков.

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В среду, 25 сентября, будет пасмурно с осадками во второй половине дня. Температурный диапазон составит от +13 до +21 градуса. Ветер будет дуть северо-восточный до 10 метров в секунду.

Ранее в «Фобосе» спрогнозировали жару до почти +30 в Ростовской области.

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