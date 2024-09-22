«Стекла затряслись в доме»: Ростова-на-Дону и окрестностей сообщают о работе ПВО

22 сентября около 17.30 мск в Ростовской области жители сообщили о том, что в регионе сработала система ПВО. В Ростове-на-Дону и близлежащих населенных пунктах люди заметили инверсионный след в небе. Звуки похожие на взрыв слышали в Западном районе Ростова-на-Дону, Приазовье и Таганроге.