«Стекла затряслись в доме»: Ростова-на-Дону и окрестностей сообщают о работе ПВО

Posted 22 сентября, 15:25
Published 22 сентября, 15:25
Modified 22 сентября, 15:27
Updated 22 сентября, 15:27
22 сентября около 17.30 мск в Ростовской области жители сообщили о том, что в регионе сработала система ПВО. В Ростове-на-Дону и близлежащих населенных пунктах люди заметили инверсионный след в небе. Звуки похожие на взрыв слышали в Западном районе Ростова-на-Дону, Приазовье и Таганроге.
«Что-то полетело вверх, а потом скрылось за высотками. Секунд через 15 далеко и приглушенно что-то громыхнуло», — пишет корреспондент RostovGazeta, ставший свидетелем событий.
Другие ростовчане также видели белый след в небе: «Я был на Суворовском, с собакой гулял. Видел, как летело, а звука не слышал».
«В Азове стекла затряслись в доме», — пишет пользователь.
Официального подтверждения информации о работе ПВО не поступало. Данные уточняются.
Ранее Василий Голубев сделал заявление после атаки БПЛА в Ростовской области.