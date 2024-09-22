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Posted 22 сентября, 15:25

Published 22 сентября, 15:25

Modified 22 сентября, 15:27

Updated 22 сентября, 15:27

«Стекла затряслись в доме»: жители сообщают о работе ПВО в Ростовской области

«Стекла затряслись в доме»: Ростова-на-Дону и окрестностей сообщают о работе ПВО

22 сентября 2024, 15:25
Фото: rostovgazeta.ru
«Стекла затряслись в доме»: жители сообщают о работе ПВО в Ростовской области

Жители Ростова-на-Дону и окрестностей сообщают о работе ПВО

В Ростовской области сработала система противовоздушной обороны, сообщили очевидцы.

22 сентября около 17.30 мск в Ростовской области жители сообщили о том, что в регионе сработала система ПВО. В Ростове-на-Дону и близлежащих населенных пунктах люди заметили инверсионный след в небе. Звуки похожие на взрыв слышали в Западном районе Ростова-на-Дону, Приазовье и Таганроге.

«Что-то полетело вверх, а потом скрылось за высотками. Секунд через 15 далеко и приглушенно что-то громыхнуло», — пишет корреспондент RostovGazeta, ставший свидетелем событий.

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Другие ростовчане также видели белый след в небе: «Я был на Суворовском, с собакой гулял. Видел, как летело, а звука не слышал».

«В Азове стекла затряслись в доме», — пишет пользователь.

Официального подтверждения информации о работе ПВО не поступало. Данные уточняются.

Ранее Василий Голубев сделал заявление после атаки БПЛА в Ростовской области.

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