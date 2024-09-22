Стиральная машина загорелась в квартире в Ростовской области

Posted 22 сентября, 16:11
Published 22 сентября, 16:11
Modified 22 сентября, 16:11
Updated 22 сентября, 16:11
Инцидент произошел утром 22 сентября в поселке Верхнетеремницком. Жители одной из квартир многоэтажки на улице Венеры решили запустить стирку. Домочадцы не подозревали об неисправности бытовой техники и оставили стиральную машину без присмотра. Позже произошло возгорание и жильцы вызвали спасателей.
Пожар на одном квадратном метре потушили огнеборцы. Стиральная машина сильно обуглилась, копоть начала переходить на стены, дверь и унитаз. Однако беды удалось избежать и никто не пострадал.
Сотрудники МЧС напоминают о том, что нельзя перегружать электросеть и оставлять технику без присмотра, а дома лучше иметь пожарный извещатель и огнетушитель.
До этого крупный пожар вспыхнул в Ростовской области после атаки беспилотника.