Стиральная машина загорелась в квартире в Ростовской области

Инцидент произошел утром 22 сентября в поселке Верхнетеремницком. Жители одной из квартир многоэтажки на улице Венеры решили запустить стирку. Домочадцы не подозревали об неисправности бытовой техники и оставили стиральную машину без присмотра. Позже произошло возгорание и жильцы вызвали спасателей.