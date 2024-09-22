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Posted 22 сентября, 16:11

Published 22 сентября, 16:11

Modified 22 сентября, 16:11

Updated 22 сентября, 16:11

В Ростовской области в многоэтажном доме загорелась стиральная машина

Стиральная машина загорелась в квартире в Ростовской области

22 сентября 2024, 16:11
Фото: Телеграм-канал «МЧС России»
В Ростовской области в многоэтажном доме загорелась стиральная машина
В Ростовской области вспыхнула стиральная машина в квартире на седьмом этаже, информирует региональное МЧС России.

Инцидент произошел утром 22 сентября в поселке Верхнетеремницком. Жители одной из квартир многоэтажки на улице Венеры решили запустить стирку. Домочадцы не подозревали об неисправности бытовой техники и оставили стиральную машину без присмотра. Позже произошло возгорание и жильцы вызвали спасателей.

Пожар на одном квадратном метре потушили огнеборцы. Стиральная машина сильно обуглилась, копоть начала переходить на стены, дверь и унитаз. Однако беды удалось избежать и никто не пострадал.

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Сотрудники МЧС напоминают о том, что нельзя перегружать электросеть и оставлять технику без присмотра, а дома лучше иметь пожарный извещатель и огнетушитель.

До этого крупный пожар вспыхнул в Ростовской области после атаки беспилотника.

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