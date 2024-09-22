Толпа устроила массовую драку во дворе ЖК в Ростове

Posted 22 сентября, 06:30
Published 22 сентября, 06:30
Modified 22 сентября, 06:30
Updated 22 сентября, 06:30
Драка случилась в ночь на 22 сентября в Нахичевани. В одном из дворов в районе улицы Подвойского (улицы 35-я — 41-я линия) мужчины выясняли отношения. Они громко кричали и махали кулаками. В какой-то момент у припаркованной рядом машины сработала сигнализация — вероятно, авто ударили во время драки.
— Толпа парней подралась. Без ножей и пистолетов, и то хорошо, — написал автор видео.
Буквально через минуту потасовка завершилась. Мужчины разошлись в разные стороны, напоследок что-то выкрикивая друг другу.
— Ведро воды с балкона можно было вылить, охладить, — предложили в комментариях подписчики.
— Дрались бы лучше за родину, — посоветовали другие.
Накануне днем массовая драка едва не случилась в Александровке. Там толпа парней пыталась напасть на сверстника.