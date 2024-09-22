Толпа устроила массовую драку во дворе ЖК в Ростове

Драка случилась в ночь на 22 сентября в Нахичевани. В одном из дворов в районе улицы Подвойского (улицы 35-я — 41-я линия) мужчины выясняли отношения. Они громко кричали и махали кулаками. В какой-то момент у припаркованной рядом машины сработала сигнализация — вероятно, авто ударили во время драки.