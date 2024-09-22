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Posted 22 сентября, 06:30

Published 22 сентября, 06:30

Modified 22 сентября, 06:30

Updated 22 сентября, 06:30

Толпа мужчин устроила драку во дворе ЖК в Ростове

Толпа устроила массовую драку во дворе ЖК в Ростове

22 сентября 2024, 06:30
Фото: Изображение Midjourney
Толпа мужчин устроила драку во дворе ЖК в Ростове
Порядка полутора десятка мужчин устроили разборки во дворе жилого комплекса в Пролетарском районе Ростова. Кадры инцидента очевидцы опубликовали в telegram-канале «Ростов Главный».

Драка случилась в ночь на 22 сентября в Нахичевани. В одном из дворов в районе улицы Подвойского (улицы 35-я — 41-я линия) мужчины выясняли отношения. Они громко кричали и махали кулаками. В какой-то момент у припаркованной рядом машины сработала сигнализация — вероятно, авто ударили во время драки.

— Толпа парней подралась. Без ножей и пистолетов, и то хорошо, — написал автор видео.

Буквально через минуту потасовка завершилась. Мужчины разошлись в разные стороны, напоследок что-то выкрикивая друг другу.

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— Ведро воды с балкона можно было вылить, охладить, — предложили в комментариях подписчики.
— Дрались бы лучше за родину, — посоветовали другие.

Накануне днем массовая драка едва не случилась в Александровке. Там толпа парней пыталась напасть на сверстника.

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