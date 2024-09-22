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Posted 22 сентября, 18:58

Published 22 сентября, 18:58

Modified 22 сентября, 19:00

Updated 22 сентября, 19:00

Три кондитерских фабрики засудили ростовского предпринимателя из-за конфет

Три кондитерских фабрики засудили ростовского предпринимателя из-за конфет

22 сентября 2024, 18:58
Фото: 1MI
Три кондитерских фабрики засудили ростовского предпринимателя из-за конфет
Арбитражный суд Ростовской области рассмотрел и удовлетворил иски трех известных кондитерских предприятий против местного предпринимателя. Соответствующее решение размещено в картотеке суда.

На предпринимателя из Ростовской области подали иск сразу три крупные компании: ООО «Рот Фронт», ПАО «Красный Октябрь» и ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский». Истцы требуют компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак.

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Так, бизнесвумен позаимствовала оформление таких конфет, как «Птичье молоко», «Мишка» и «Три орешка». Столичные компании требовали компенсацию за нарушение авторских прав на конфеты в общей сложности в 1,1 миллиона рублей. Арбитражный суд частично удовлетворил иски.

Теперь ростовская бизнесвумен должна будет выплатить 220 тысяч рублей фабрикам и 6,2 тысячи рублей госпошлины.

Ранее стало известно, что Ростовская епархия снова борется за земельный участок в парке Островского.

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