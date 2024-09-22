Три кондитерских фабрики засудили ростовского предпринимателя из-за конфет

Posted 22 сентября, 18:58
Published 22 сентября, 18:58
Modified 22 сентября, 19:00
Updated 22 сентября, 19:00
На предпринимателя из Ростовской области подали иск сразу три крупные компании: ООО «Рот Фронт», ПАО «Красный Октябрь» и ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский». Истцы требуют компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак.
Так, бизнесвумен позаимствовала оформление таких конфет, как «Птичье молоко», «Мишка» и «Три орешка». Столичные компании требовали компенсацию за нарушение авторских прав на конфеты в общей сложности в 1,1 миллиона рублей. Арбитражный суд частично удовлетворил иски.
Теперь ростовская бизнесвумен должна будет выплатить 220 тысяч рублей фабрикам и 6,2 тысячи рублей госпошлины.
Ранее стало известно, что Ростовская епархия снова борется за земельный участок в парке Островского.