Три кондитерских фабрики засудили ростовского предпринимателя из-за конфет

Так, бизнесвумен позаимствовала оформление таких конфет, как «Птичье молоко», «Мишка» и «Три орешка». Столичные компании требовали компенсацию за нарушение авторских прав на конфеты в общей сложности в 1,1 миллиона рублей. Арбитражный суд частично удовлетворил иски.