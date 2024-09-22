Массовые отключения воды ожидаются в Ростовской области 25 сентября

Posted 22 сентября, 06:51
Published 22 сентября, 06:51
Modified 22 сентября, 06:56
Updated 22 сентября, 06:56
Краны опустеют в домах Цимлянского района. Воды не будет сразу в нескольких населенных пунктах: городе Цимлянске, хуторе Крутом, поселке Саркел и частично — в станице Красноярской. Водоснабжение перекроют с раннего утра (около 05:00) и восстановят только вечером (примерно в 21:00).
Масштабное отключение пройдет из-за подготовки инфраструктуры водоснабжения к зимнему сезону. Вероятно, для проведения работ потребуется больше 12 часов.
Местным жителям стоит заранее запастись водой на сутки.
Тем временем некоторые ростовчане лишились этих благ цивилизации на целых полгода. Воды нет в домах на улице 28-й линии с марта 2024 года. Все это время горожане покупают бутилированную воду, чтобы готовить еду и мыть полы. А чтобы постирать вещи или принять душ, приходится напрашиваться к знакомым в гости.