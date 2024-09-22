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Posted 22 сентября, 06:51

Published 22 сентября, 06:51

Modified 22 сентября, 06:56

Updated 22 сентября, 06:56

Тысячи жителей Ростовской области останутся без воды 25 сентября

Массовые отключения воды ожидаются в Ростовской области 25 сентября

22 сентября 2024, 06:51
Фото: 1MI
Тысячи жителей Ростовской области останутся без воды 25 сентября

Тысячи жителей Ростовской области останутся без воды 25 сентября

Массовое отключение воды запланировано 25 сентября в Ростовской области, сообщает министр ЖКХ региона.

Краны опустеют в домах Цимлянского района. Воды не будет сразу в нескольких населенных пунктах: городе Цимлянске, хуторе Крутом, поселке Саркел и частично — в станице Красноярской. Водоснабжение перекроют с раннего утра (около 05:00) и восстановят только вечером (примерно в 21:00).

Масштабное отключение пройдет из-за подготовки инфраструктуры водоснабжения к зимнему сезону. Вероятно, для проведения работ потребуется больше 12 часов.

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Местным жителям стоит заранее запастись водой на сутки.

Тем временем некоторые ростовчане лишились этих благ цивилизации на целых полгода. Воды нет в домах на улице 28-й линии с марта 2024 года. Все это время горожане покупают бутилированную воду, чтобы готовить еду и мыть полы. А чтобы постирать вещи или принять душ, приходится напрашиваться к знакомым в гости.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ЖКХ#Вода#Цимлянский район#Отключение
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