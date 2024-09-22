Массовые отключения воды ожидаются в Ростовской области 25 сентября

Тем временем некоторые ростовчане лишились этих благ цивилизации на целых полгода. Воды нет в домах на улице 28-й линии с марта 2024 года. Все это время горожане покупают бутилированную воду, чтобы готовить еду и мыть полы. А чтобы постирать вещи или принять душ, приходится напрашиваться к знакомым в гости.