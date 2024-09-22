В Ростове-на-Дону эвакуировали ТЦ «Мега». Что там произошло?

Posted 22 сентября, 14:34
Published 22 сентября, 14:34
Modified 22 сентября, 14:36
Updated 22 сентября, 14:36
Днем 22 сентября в Ростове-на-Дону эвакуировали торговый центр «Мега». Очевидцы сообщают, что для сотрудников объявили код-1000, который обозначает угрозу возгорания. Всех людей вывели на улицу, перед зданием оказались несколько сотен жителей и гостей города.
Есть информация о том, что тревога была ложной. Дым пошел от кухни фудкорта, где подгорела еда. Однако официального подтверждения данной информации не было.
Добавим, что подробности инцидента еще уточняются.
Ранее в конце августа случилась эвакуация торгового центра «Золотой Вавилон». В здании резко отключили весь свет. Подробнее о происшествии в материале RostovGazeta.