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Posted 22 сентября, 14:34

Published 22 сентября, 14:34

Modified 22 сентября, 14:36

Updated 22 сентября, 14:36

В Ростове-на-Дону эвакуировали ТЦ «Мега». Что там произошло?

В Ростове-на-Дону эвакуировали ТЦ «Мега». Что там произошло?

22 сентября 2024, 14:34
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону эвакуировали ТЦ «Мега». Что там произошло?

ТЦ «Мега» эвакуировали в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону произошла экстренная эвакуация работников и посетителей ТЦ «Мега», видео с места событий опубликовал телеграм-канал «Это Ростов новости».

Днем 22 сентября в Ростове-на-Дону эвакуировали торговый центр «Мега». Очевидцы сообщают, что для сотрудников объявили код-1000, который обозначает угрозу возгорания. Всех людей вывели на улицу, перед зданием оказались несколько сотен жителей и гостей города.

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Видео: 1MI. В Ростове-на-Дону эвакуировали ТЦ «Мега». Что там произошло?

Есть информация о том, что тревога была ложной. Дым пошел от кухни фудкорта, где подгорела еда. Однако официального подтверждения данной информации не было.

Добавим, что подробности инцидента еще уточняются.

Ранее в конце августа случилась эвакуация торгового центра «Золотой Вавилон». В здании резко отключили весь свет. Подробнее о происшествии в материале RostovGazeta.

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