В Ростове-на-Дону обрушился балкон здания на Буденновском

Posted 22 сентября, 13:33
Published 22 сентября, 13:33
Modified 22 сентября, 13:35
Updated 22 сентября, 13:35
Днем 22 сентября начал разрушаться балкон еще одного здания. В этот раз куски фасада упали у дома, расположенного по адресу проспект Буденновский, 94. Обломки приземлились на тротуар. Шестиэтажку ввели в эксплуатацию еще в 1936 году.
Очевидцы сообщают, что в момент падения обломков никто не пострадал. Однако ростовчане считают, что скоро такое вполне может случиться: «Пришел за кредитом, а мог стать убитым».
«Как жареный петух клюнет, так начнут что-то делать», — добавил пользователь.
«После очередного капремонта?», — усмехается местный житель.
Напомним, что ранее балкон старинного здания обвалился на тротуар в центре Ростова-на-Дону.