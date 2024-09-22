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Posted 22 сентября, 13:33

Published 22 сентября, 13:33

Modified 22 сентября, 13:35

Updated 22 сентября, 13:35

В Ростове-на-Дону обрушился еще один балкон здания

В Ростове-на-Дону обрушился балкон здания на Буденновском

22 сентября 2024, 13:33
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове-на-Дону обрушился еще один балкон здания
В Ростове-на-Дону обвалилась отделка балкона здания в центре города, сообщает телеграм-канал «Это Ростов новости».

Днем 22 сентября начал разрушаться балкон еще одного здания. В этот раз куски фасада упали у дома, расположенного по адресу проспект Буденновский, 94. Обломки приземлились на тротуар. Шестиэтажку ввели в эксплуатацию еще в 1936 году.

Очевидцы сообщают, что в момент падения обломков никто не пострадал. Однако ростовчане считают, что скоро такое вполне может случиться: «Пришел за кредитом, а мог стать убитым».

В центре Ростова-на-Дону обвалился фасад отремонтированного дома
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«Как жареный петух клюнет, так начнут что-то делать», — добавил пользователь.

«После очередного капремонта?», — усмехается местный житель.

Напомним, что ранее балкон старинного здания обвалился на тротуар в центре Ростова-на-Дону.

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