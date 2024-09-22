В Ростове-на-Дону обрушился балкон здания на Буденновском

Днем 22 сентября начал разрушаться балкон еще одного здания. В этот раз куски фасада упали у дома, расположенного по адресу проспект Буденновский, 94. Обломки приземлились на тротуар. Шестиэтажку ввели в эксплуатацию еще в 1936 году.