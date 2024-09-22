В Ростовской области поезд протаранил легковой автомобиль

Posted 22 сентября, 11:29
Published 22 сентября, 11:29
Modified 22 сентября, 11:31
Updated 22 сентября, 11:31
Днем 22 сентября на территории донского региона произошло ДТП на железнодорожном переезде. Водитель легковушки выехал на пути перед поездом. Пассажирский состав №465 Астрахань — Имеретинский курорт совершил экстренное торможение. Однако расстояния до авто не хватило, чтобы избежать столкновения.
В настоящий момент сведений о погибших и пострадавших нет. Поезд не сошел с рельсов и продолжил свое движение. На время прибытия других составов ДТП никак не повлияло.
Сотрудники СКЖД просят автомобилистов быть бдительными и соблюдать правила безопасности для того, чтобы не подвергать себя и жизни других людей смертельной опасности.
Напомним, что накануне из-за атаки беспилотников на Тихорецкий район и детонации взрывоопасных предметов изменился график движения поездов в Ростовской области.