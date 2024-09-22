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Posted 22 сентября, 11:29

Published 22 сентября, 11:29

Modified 22 сентября, 11:31

Updated 22 сентября, 11:31

В Ростовской области поезд протаранил легковой автомобиль

В Ростовской области поезд протаранил легковой автомобиль

22 сентября 2024, 11:29
Фото: 1MI
В Ростовской области поезд протаранил легковой автомобиль
В Ростовской области пассажирский поезд переехал автомобиль, который выехал на железнодорожные пути, сообщает СКЖД.

Днем 22 сентября на территории донского региона произошло ДТП на железнодорожном переезде. Водитель легковушки выехал на пути перед поездом. Пассажирский состав №465 Астрахань — Имеретинский курорт совершил экстренное торможение. Однако расстояния до авто не хватило, чтобы избежать столкновения.

В настоящий момент сведений о погибших и пострадавших нет. Поезд не сошел с рельсов и продолжил свое движение. На время прибытия других составов ДТП никак не повлияло.

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Сотрудники СКЖД просят автомобилистов быть бдительными и соблюдать правила безопасности для того, чтобы не подвергать себя и жизни других людей смертельной опасности.

Напомним, что накануне из-за атаки беспилотников на Тихорецкий район и детонации взрывоопасных предметов изменился график движения поездов в Ростовской области.

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#ДТП#Транспорт#Авария#Железная дорога#Переезд#Поезд#Автомобили#Железнодорожный транспорт#Происшествия#Пассажирский поезд
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