В Ростовской области температура воздуха опустится до +2 градусов

В воскресенье, 22 сентября, прогнозируют солнечную погоду без осадков. День принесет по-настоящему летнее тепло — до +29 градусов. Однако в ночное время в Ростовской области температура упадет в среднем до +5 градусов, а в отдельных частях региона и до +2 градусов.