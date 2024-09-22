В Ростовской области температура воздуха опустится до +2 градусов

Posted 22 сентября, 12:12
Published 22 сентября, 12:12
Modified 22 сентября, 12:12
Updated 22 сентября, 12:12
В воскресенье, 22 сентября, прогнозируют солнечную погоду без осадков. День принесет по-настоящему летнее тепло — до +29 градусов. Однако в ночное время в Ростовской области температура упадет в среднем до +5 градусов, а в отдельных частях региона и до +2 градусов.
В понедельник, 23 сентября, местами могут пройти непродолжительные дожди с грозами. Ветер северо-восточный 5–10 метров в секунду. В течение дня температура будет меняться от +19 до +24 градусов, а ночью похолодает до 6 градусов тепла.
А во вторник, 24 сентября, местами температура воздуха поднимется до +29 градусов, а ночью резко упадет до +2 градусов. Порывы ветра усилятся до 14 метров в секунду.
Жителям Дона рекомендуется учитывать погодные изменения, чтобы не замерзнуть.
Ранее синоптики рассказали о температурных качелях в 26 градусов на территории донского региона.
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