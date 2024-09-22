Валерий Карпин устроил скандал с судьей после матча ФК «Ростов» и «Динамо»

В интервью телеканалу «Матч ТВ» Карпин не стал разглашать суть разговора, но упомянул, что не понимает принцип принятия некоторых судейских решений: «Они все время что-то разъясняют, а суть от этого не меняется. Они на белое говорят черное, а на черное говорят белое. Это делают все судьи».