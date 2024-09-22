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Posted 22 сентября, 17:50

Published 22 сентября, 17:50

Modified 22 сентября, 17:52

Updated 22 сентября, 17:52

Валерий Карпин устроил скандал после матча ФК «Ростов» и «Динамо»

Валерий Карпин устроил скандал с судьей после матча ФК «Ростов» и «Динамо»

22 сентября 2024, 17:50
Фото: 1MI
Валерий Карпин устроил скандал после матча ФК «Ростов» и «Динамо»
Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин пришел в ярость от судейских решений по окончании мачта, видео словесного конфликта с арбитром Сергеем Карасевым опубликовал телеграм-канал «РБ Спорт».

22 сентября в Ростове-на-Дону состоялся матч между футбольным клубом «Ростов» и командой «Динамо» из Махачкалы. Игра завершилась в ничью со счетом 0:0. После финального свистка главный тренер донской сборной Валерий Карпин начал общаться на повышенных тонах с главным арбитром Сергеем Карасёвым.

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Видео: 1MI. Валерий Карпин устроил скандал после матча ФК «Ростов» и «Динамо»

В интервью телеканалу «Матч ТВ» Карпин не стал разглашать суть разговора, но упомянул, что не понимает принцип принятия некоторых судейских решений: «Они все время что-то разъясняют, а суть от этого не меняется. Они на белое говорят черное, а на черное говорят белое. Это делают все судьи».

До этого Карпин рассказал, что ему не понравилось в матче «Ростова» против «Оренбурга».

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