Валерий Карпин устроил скандал с судьей после матча ФК «Ростов» и «Динамо»

Posted 22 сентября, 17:50
Published 22 сентября, 17:50
Modified 22 сентября, 17:52
Updated 22 сентября, 17:52
22 сентября в Ростове-на-Дону состоялся матч между футбольным клубом «Ростов» и командой «Динамо» из Махачкалы. Игра завершилась в ничью со счетом 0:0. После финального свистка главный тренер донской сборной Валерий Карпин начал общаться на повышенных тонах с главным арбитром Сергеем Карасёвым.
В интервью телеканалу «Матч ТВ» Карпин не стал разглашать суть разговора, но упомянул, что не понимает принцип принятия некоторых судейских решений: «Они все время что-то разъясняют, а суть от этого не меняется. Они на белое говорят черное, а на черное говорят белое. Это делают все судьи».
До этого Карпин рассказал, что ему не понравилось в матче «Ростова» против «Оренбурга».