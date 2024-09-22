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Posted 22 сентября, 05:35

Published 22 сентября, 05:35

Modified 22 сентября, 06:53

Updated 22 сентября, 06:53

Василий Голубев сделал заявление после сбитого БПЛА в Ростовской области

Василий Голубев сделал заявление после атаки БПЛА в Ростовской области

22 сентября 2024, 05:35
Фото: Правительство РО. https://donland.ru/news/27713/
Василий Голубев сделал заявление после сбитого БПЛА в Ростовской области
Губернатор Ростовской области прокомментировал работу ПВО ночью 22 сентября. О последствиях Василий Голубев сообщил в своем telegram-канале.

По информации главы региона, в результате атаки дрона и его уничтожения никто не пострадал, разрушений тоже не зафиксировано.

Как сообщала RostovGazeta, украинский беспилотник перехватили примерно в 02:00 в Миллеровском районе. От страшного грохота с кроватей вскочили жители Миллеровского и соседних с ним районов.

Всего, по данным Минобороны России, на территории Ростовской области за ночь были сбиты четыре беспилотника.

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После того, как силами ПВО уничтожили воздушную цель, горящие обломки упали на сухую траву. Начался пожар. О его площади пока ничего не известно. На месте работают спасатели. В ГУ МЧС пока не прокомментировали ЧП.

Предыдущей ночью 16 беспилотников перехватили над акваторией Азовского моря.

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