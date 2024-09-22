Василий Голубев сделал заявление после атаки БПЛА в Ростовской области

Posted 22 сентября, 05:35
Published 22 сентября, 05:35
Modified 22 сентября, 06:53
Updated 22 сентября, 06:53
По информации главы региона, в результате атаки дрона и его уничтожения никто не пострадал, разрушений тоже не зафиксировано.
Как сообщала RostovGazeta, украинский беспилотник перехватили примерно в 02:00 в Миллеровском районе. От страшного грохота с кроватей вскочили жители Миллеровского и соседних с ним районов.
Всего, по данным Минобороны России, на территории Ростовской области за ночь были сбиты четыре беспилотника.
После того, как силами ПВО уничтожили воздушную цель, горящие обломки упали на сухую траву. Начался пожар. О его площади пока ничего не известно. На месте работают спасатели. В ГУ МЧС пока не прокомментировали ЧП.
Предыдущей ночью 16 беспилотников перехватили над акваторией Азовского моря.