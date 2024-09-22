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Posted 22 сентября, 09:45

Published 22 сентября, 09:45

Modified 22 сентября, 09:47

Updated 22 сентября, 09:47

«Вдруг он рухнет»: в Ростове-на-Дону отменили концерт Лолиты

«Вдруг он рухнет»: в Ростове-на-Дону концерт Лолиты отменили за сутки до мероприятия

22 сентября 2024, 09:45
Фото: 1MI
«Вдруг он рухнет»: в Ростове-на-Дону отменили концерт Лолиты

В Ростове-на-Дону концерт Лолиты отменили за сутки до мероприятия

В Ростове-на-Дону отменили концерт Лолиты из-за неисправности инженерно-технического оборудования. Об этом рассказала артистка в своих социальных сетях.

В воскресенье, 22 сентября, в Ростове-на-Дону должен был пройти концерт Лолиты в рамках ее юбилейного тура по случаю 60-летия. Однако за сутки до мероприятия артистка получила письмо от начальника хозцентра СКЖД Дмитрия Куницына с информацией о том, что выступление отменено, так как в зале нашли дефекты инженерно-технического оборудования.

Команда исполнительницы пыталась выяснить, что именно там сломалось, но администрация концертной площадки не смогла дать внятный ответ. А Куницын, по ее словам, не отвечает на звонки.

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«Еще раз приношу извинения за отмененный концерт. Перенос нам, кстати, даже и не предложили. Да и не ходите вы в этот зал, а то вдруг он рухнет. Вдруг там действительно перекрытие. Сдавайте билеты и требуйте полного возврата стоимости», — заявила звезда российской эстрады.

Добавим, что в этот же день в спортивном комплексе пройдут соревнования, которые, по всей видимости, не отменили.

Ранее на лавочке в Левобережном парке Ростова-на-Дону заметили певца Шамана. Подробнее о приезде артиста в материале RostovGazeta.

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