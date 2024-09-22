«Вдруг он рухнет»: в Ростове-на-Дону концерт Лолиты отменили за сутки до мероприятия

«Еще раз приношу извинения за отмененный концерт. Перенос нам, кстати, даже и не предложили. Да и не ходите вы в этот зал, а то вдруг он рухнет. Вдруг там действительно перекрытие. Сдавайте билеты и требуйте полного возврата стоимости», — заявила звезда российской эстрады.