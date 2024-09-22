«Вдруг он рухнет»: в Ростове-на-Дону концерт Лолиты отменили за сутки до мероприятия

Posted 22 сентября, 09:45
Published 22 сентября, 09:45
Modified 22 сентября, 09:47
Updated 22 сентября, 09:47
В воскресенье, 22 сентября, в Ростове-на-Дону должен был пройти концерт Лолиты в рамках ее юбилейного тура по случаю 60-летия. Однако за сутки до мероприятия артистка получила письмо от начальника хозцентра СКЖД Дмитрия Куницына с информацией о том, что выступление отменено, так как в зале нашли дефекты инженерно-технического оборудования.
Команда исполнительницы пыталась выяснить, что именно там сломалось, но администрация концертной площадки не смогла дать внятный ответ. А Куницын, по ее словам, не отвечает на звонки.
«Еще раз приношу извинения за отмененный концерт. Перенос нам, кстати, даже и не предложили. Да и не ходите вы в этот зал, а то вдруг он рухнет. Вдруг там действительно перекрытие. Сдавайте билеты и требуйте полного возврата стоимости», — заявила звезда российской эстрады.
Добавим, что в этот же день в спортивном комплексе пройдут соревнования, которые, по всей видимости, не отменили.
Ранее на лавочке в Левобережном парке Ростова-на-Дону заметили певца Шамана. Подробнее о приезде артиста в материале RostovGazeta.