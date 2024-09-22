Водителей в Ростове предупредили об эвакуации авто с Газетного и Университетского

Posted 22 сентября, 15:03
Published 22 сентября, 15:03
Modified 22 сентября, 15:05
Updated 22 сентября, 15:05
Департамент автомобильных дорог информирует водителей Ростова-на-Дону об изменениях в организации движения в городе. Так, с 5 октября 2024 года транспортным средствам запретят остановку и стоянку по восточной стороне переулка Газетного между улицами Красноармейская и Тельмана, а именно в створе дома №96 и здания №85/92. Ограничение будет действовать с 08.00 до 20.00 мск.
Запрет также начнет действовать по Университетскому на отрезке от самого переулка до улицы Максима Горького.
Подобное ограничение уже есть на переулке Университетском на участке от Красноармейской до Максима Горького. С 5 октября в этой зоне будет установлена дополнительная табличка, которая будет информировать водителей о возможной эвакуации автомобилей.
Добавим, что нововведения направлены на повышение пропускной способности дорог. Автомобилистам рекомендуется учитывать изменения при планировании поездок.
Ранее в Ростове-на-Дону увеличили «временное окно» для оплаты парковок.