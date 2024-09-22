Водителей в Ростове предупредили об эвакуации авто с Газетного и Университетского

Департамент автомобильных дорог информирует водителей Ростова-на-Дону об изменениях в организации движения в городе. Так, с 5 октября 2024 года транспортным средствам запретят остановку и стоянку по восточной стороне переулка Газетного между улицами Красноармейская и Тельмана, а именно в створе дома №96 и здания №85/92. Ограничение будет действовать с 08.00 до 20.00 мск.