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Posted 22 сентября, 15:03

Published 22 сентября, 15:03

Modified 22 сентября, 15:05

Updated 22 сентября, 15:05

В центре Ростова-на-Дону запретят стоянку и остановку транспортных средств

Водителей в Ростове предупредили об эвакуации авто с Газетного и Университетского

22 сентября 2024, 15:03
Фото: 1MI
В центре Ростова-на-Дону запретят стоянку и остановку транспортных средств

В Ростове водителям запретят стоянку и остановку на Газетном и Университетском

В центральной части Ростова-на-Дону запретят остановку и парковку автомобилей в утреннее и дневное время, сообщает горадминистрация.

Департамент автомобильных дорог информирует водителей Ростова-на-Дону об изменениях в организации движения в городе. Так, с 5 октября 2024 года транспортным средствам запретят остановку и стоянку по восточной стороне переулка Газетного между улицами Красноармейская и Тельмана, а именно в створе дома №96 и здания №85/92. Ограничение будет действовать с 08.00 до 20.00 мск.

Запрет также начнет действовать по Университетскому на отрезке от самого переулка до улицы Максима Горького.

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Подобное ограничение уже есть на переулке Университетском на участке от Красноармейской до Максима Горького. С 5 октября в этой зоне будет установлена дополнительная табличка, которая будет информировать водителей о возможной эвакуации автомобилей.

Добавим, что нововведения направлены на повышение пропускной способности дорог. Автомобилистам рекомендуется учитывать изменения при планировании поездок.

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