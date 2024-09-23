БПЛА атаковали Каменск-Шахтинский ночью 23 сентября. Рассказываем о последствиях

Напомним, накануне, 22 сентября, аналогичное происшествие случилось в Миллеровском районе, который также был атакован вражескими дронами. Там произошло возгорание сухой растительности, однако ни площадь пожара, ни время, которое потребовалось, чтобы его потушить, не сообщались.