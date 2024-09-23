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Posted 22 сентября, 22:05

Published 22 сентября, 22:05

Modified 22 сентября, 22:07

Updated 22 сентября, 22:07

Губернатор Голубев назвал последствия атаки БПЛА в Каменске-Шахтинском

БПЛА атаковали Каменск-Шахтинский ночью 23 сентября. Рассказываем о последствиях

22 сентября 2024, 22:05
Фото: mil.ru
Губернатор Голубев назвал последствия атаки БПЛА в Каменске-Шахтинском

Губернатор Голубев назвал последствия атаки БПЛА в Каменске-Шахтинском

Три беспилотных летательных аппарата сбили в районе Каменска-Шахтинского после полуночи 23 сентября, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По словам главы региона, военные отработали силами подразделений ПВО по трем воздушным целям в районе Каменска после полуночи. Все три объекта были уничтожены, но их обломки упали в поле.

Из-за частей упавших дронов загорелась сухая трава. Сейчас тушением возгорания занимаются пожарные расчеты, которые оперативно выехали на место происшествия.

Также губернатор добавил, что в результате происшествия никто не пострадал, ни дома, ни объекты инфраструктуры повреждений не получили.

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Напомним, накануне, 22 сентября, аналогичное происшествие случилось в Миллеровском районе, который также был атакован вражескими дронами. Там произошло возгорание сухой растительности, однако ни площадь пожара, ни время, которое потребовалось, чтобы его потушить, не сообщались.

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