БПЛА атаковали Каменск-Шахтинский ночью 23 сентября. Рассказываем о последствиях

Posted 22 сентября, 22:05
Published 22 сентября, 22:05
Modified 22 сентября, 22:07
Updated 22 сентября, 22:07
По словам главы региона, военные отработали силами подразделений ПВО по трем воздушным целям в районе Каменска после полуночи. Все три объекта были уничтожены, но их обломки упали в поле.
Из-за частей упавших дронов загорелась сухая трава. Сейчас тушением возгорания занимаются пожарные расчеты, которые оперативно выехали на место происшествия.
Также губернатор добавил, что в результате происшествия никто не пострадал, ни дома, ни объекты инфраструктуры повреждений не получили.
Напомним, накануне, 22 сентября, аналогичное происшествие случилось в Миллеровском районе, который также был атакован вражескими дронами. Там произошло возгорание сухой растительности, однако ни площадь пожара, ни время, которое потребовалось, чтобы его потушить, не сообщались.