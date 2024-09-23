«Было слишком медленно»: Карпин раскритиковал игру ФК «Ростов» с «Динамо Махачкала»

Также Карпин ответил на вопросы о скандале с арбитром Сергеем Карасевым. По окончании матча он устроил разборки с судьей из-за одного эпизода. По мнению наставника «желто-синих», один из игроков «Динамо» заслуживал красную карточку за свои действия, но арбитры так не считали.