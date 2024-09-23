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Posted 23 сентября, 05:47

Published 23 сентября, 05:47

Modified 23 сентября, 05:49

Updated 23 сентября, 05:49

«Было слишком медленно»: Карпин раскритиковал игру ФК «Ростов» с «Динамо»

«Было слишком медленно»: Карпин раскритиковал игру ФК «Ростов» с «Динамо Махачкала»

23 сентября 2024, 05:47
Фото: ФК Ростов.
«Было слишком медленно»: Карпин раскритиковал игру ФК «Ростов» с «Динамо»

Карпин рассказал, что ему не понравилось игре ФК «Ростов» с «Динамо Махачкала»

Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин остался недоволен результатом игры с нулевым счетом против махачкалинского «Динамо», сообщают СМИ.

Матч с «Динамо» из Махачкалы состоялся 22 сентября на домашней арене «желто-синих». На трибунах собрались более 13 тысяч зрителей, но фанаты так и не дождались забитых голов. К концу встречи счет на табло остался нетронутым — 0:0.

Как рассказал наставник ФК «Ростов» Валерий Карпин, команда готовилась и разрабатывала план для этой встречи, но реализовать его, очевидно не удалось.

— Удовлетворен ли я игрой? Нет. В обороне в целом да, в атаке — нет, — заявил тренер в интервью Матч ТВ. — Все было слишком медленно и без движения вперед.
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Также Карпин ответил на вопросы о скандале с арбитром Сергеем Карасевым. По окончании матча он устроил разборки с судьей из-за одного эпизода. По мнению наставника «желто-синих», один из игроков «Динамо» заслуживал красную карточку за свои действия, но арбитры так не считали.

— Что разъяснял, у меня останется. Что толку? Нам все время что-то разъясняют, а суть от этого не меняется. На белое говорят «черное», на черное — «белое», — поделился мнением главный тренер ростовчан.
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