«Было слишком медленно»: Карпин раскритиковал игру ФК «Ростов» с «Динамо Махачкала»

Posted 23 сентября, 05:47
Published 23 сентября, 05:47
Modified 23 сентября, 05:49
Updated 23 сентября, 05:49
Матч с «Динамо» из Махачкалы состоялся 22 сентября на домашней арене «желто-синих». На трибунах собрались более 13 тысяч зрителей, но фанаты так и не дождались забитых голов. К концу встречи счет на табло остался нетронутым — 0:0.
Как рассказал наставник ФК «Ростов» Валерий Карпин, команда готовилась и разрабатывала план для этой встречи, но реализовать его, очевидно не удалось.
— Удовлетворен ли я игрой? Нет. В обороне в целом да, в атаке — нет, — заявил тренер в интервью Матч ТВ. — Все было слишком медленно и без движения вперед.
Также Карпин ответил на вопросы о скандале с арбитром Сергеем Карасевым. По окончании матча он устроил разборки с судьей из-за одного эпизода. По мнению наставника «желто-синих», один из игроков «Динамо» заслуживал красную карточку за свои действия, но арбитры так не считали.
— Что разъяснял, у меня останется. Что толку? Нам все время что-то разъясняют, а суть от этого не меняется. На белое говорят «черное», на черное — «белое», — поделился мнением главный тренер ростовчан.