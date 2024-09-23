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Posted 23 сентября, 06:55

Published 23 сентября, 06:55

Modified 23 сентября, 06:58

Updated 23 сентября, 06:58

Четыре старых дома в Ростове пойдут под снос

Четыре старых дома в Ростове пойдут под снос

23 сентября 2024, 06:55
Фото: Яндекс. Карты
Четыре старых дома в Ростове пойдут под снос
Два жилых довоенных и два здания периода СССР снесут в Ростове, следует из документов на сайте горадминистрации.

Речь идет о трехэтажном многоквартирном доме на улице Полторацкого, 10. Его построили в 1949 году. Его ровесник на улице Просвещений, 3/14 (литер Г) тоже пойдет под снос. Хотя там, в отличие от первого, недавно проводили ремонт — несколько лет подряд: в 2019-м, 2021-м, 2022-м и 2023 годах. Вероятно, работы не помогли сохранить 75-летний дом.

Аналогично поступят и с более старыми зданиями, в которых до сих пор живут люди. Например, дома 1917 года постройки, расположенные на проспекте Университетском, 15 (литеры А и Б) и улице Петровской, 87 (литер А). Их признали аварийными в 2020 году, но до сноса дошло только сейчас.

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Владельцам квартир выплатят компенсацию по итогам оценки жилищной площади.

Кроме того, в планах на снос оказались два дореволюционных здания в центре Ростова. Подробнее об этом читайте в материале RostovGazeta.

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