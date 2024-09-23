Четыре старых дома в Ростове пойдут под снос

Аналогично поступят и с более старыми зданиями, в которых до сих пор живут люди. Например, дома 1917 года постройки, расположенные на проспекте Университетском, 15 (литеры А и Б) и улице Петровской, 87 (литер А). Их признали аварийными в 2020 году, но до сноса дошло только сейчас.