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Posted 23 сентября 2024, 14:34

Published 23 сентября 2024, 14:34

Modified 23 сентября 2024, 14:36

Updated 23 сентября 2024, 14:36

Деньги дали, а ремонта нет: дончане пожаловались Бастрыкину на опасный для жизни мост

23 сентября 2024, 14:34

Жители Ростовской области пожаловались Бастрыкину на опасный для жизни мост

Председатель СК России Александр Бастрыкин инициировал проверку после обращения жителей Белой Калитвы, сообщила пресс-служба ведомства.

Белокалитвинцы написали в соцсетях у СК обращение из-за пешеходного моста в городе. Люди рассказали, что деревянный мост представляет большую опасность для их жизни, но варианта не пользоваться им у них нет. По словам местных жителей, мост давно не ремонтировали. Его конструкции устарели, настил прогнил, появились значительные повреждения.

В 2023 году из бюджета выделили «крупную» сумму для ремонта моста, но работы так и не начали.

В СК РФ взяли ситуацию на контроль и организовали проверку по факту обращения. Глава ведомства Александр Бастрыкин ждёт доклад о её результатах от руководства управления Следкома по Ростовской области.

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Ранее RostovGazeta рассказала о другом опасном мосте в Ростовской области. Жители хутора Терновой в Милютинском районе заявили, что сооружение опасно для жизни пешеходов и водителей.

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#Алина Заярная#Общество#Россия#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Мост#Александр Бастрыкин#Следственное управление СК РФ по Ростовской области#СК РФ#Происшествия#Реконструкция моста
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