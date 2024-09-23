Деньги дали, а ремонта нет: дончане пожаловались Бастрыкину на опасный для жизни мост

Posted 23 сентября, 14:34
Published 23 сентября, 14:34
Modified 23 сентября, 14:36
Updated 23 сентября, 14:36
Белокалитвинцы написали в соцсетях у СК обращение из-за пешеходного моста в городе. Люди рассказали, что деревянный мост представляет большую опасность для их жизни, но варианта не пользоваться им у них нет. По словам местных жителей, мост давно не ремонтировали. Его конструкции устарели, настил прогнил, появились значительные повреждения.
В 2023 году из бюджета выделили «крупную» сумму для ремонта моста, но работы так и не начали.
В СК РФ взяли ситуацию на контроль и организовали проверку по факту обращения. Глава ведомства Александр Бастрыкин ждёт доклад о её результатах от руководства управления Следкома по Ростовской области.
Ранее RostovGazeta рассказала о другом опасном мосте в Ростовской области. Жители хутора Терновой в Милютинском районе заявили, что сооружение опасно для жизни пешеходов и водителей.