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Posted 23 сентября, 14:34

Published 23 сентября, 14:34

Modified 23 сентября, 14:36

Updated 23 сентября, 14:36

Деньги дали, а ремонта нет: дончане пожаловались Бастрыкину на опасный для жизни мост

Деньги дали, а ремонта нет: дончане пожаловались Бастрыкину на опасный для жизни мост

23 сентября 2024, 14:34
Фото: Дмитрий К./Яндекс. Карты. для иллюстрации
Деньги дали, а ремонта нет: дончане пожаловались Бастрыкину на опасный для жизни мост

Жители Ростовской области пожаловались Бастрыкину на опасный для жизни мост

Председатель СК России Александр Бастрыкин инициировал проверку после обращения жителей Белой Калитвы, сообщила пресс-служба ведомства.

Белокалитвинцы написали в соцсетях у СК обращение из-за пешеходного моста в городе. Люди рассказали, что деревянный мост представляет большую опасность для их жизни, но варианта не пользоваться им у них нет. По словам местных жителей, мост давно не ремонтировали. Его конструкции устарели, настил прогнил, появились значительные повреждения.

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В СК РФ взяли ситуацию на контроль и организовали проверку по факту обращения. Глава ведомства Александр Бастрыкин ждёт доклад о её результатах от руководства управления Следкома по Ростовской области.

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Ранее RostovGazeta рассказала о другом опасном мосте в Ростовской области. Жители хутора Терновой в Милютинском районе заявили, что сооружение опасно для жизни пешеходов и водителей.

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