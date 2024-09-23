Деньги дали, а ремонта нет: дончане пожаловались Бастрыкину на опасный для жизни мост

Белокалитвинцы написали в соцсетях у СК обращение из-за пешеходного моста в городе. Люди рассказали, что деревянный мост представляет большую опасность для их жизни, но варианта не пользоваться им у них нет. По словам местных жителей, мост давно не ремонтировали. Его конструкции устарели, настил прогнил, появились значительные повреждения.