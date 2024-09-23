Девочка в больнице: водитель сбил ребенка в Ростове-на-Дону и скрылся

Авария случилась вечером 22 сентября в Железнодорожном районе Ростова. Около 18:00 женщина ехала на машине по улице Мичуринской. Рядом с домом № 94 (пересечение с Лесопарковой) на дорогу вышла 10-летняя девочка. Ребенок переходил проезжую часть по «зебре». Женщина-водитель не успела вовремя остановиться и сбила школьницу.