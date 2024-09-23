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Posted 23 сентября, 05:16

Published 23 сентября, 05:16

Modified 23 сентября, 05:18

Updated 23 сентября, 05:18

Женщина на авто сбила ребенка и уехала с места ДТП в Ростове

Девочка в больнице: водитель сбил ребенка в Ростове-на-Дону и скрылся

23 сентября 2024, 05:16
Фото: УГИБДД по РО.
Женщина на авто сбила ребенка и уехала с места ДТП в Ростове
Женщина бросила на месте ДТП девочку, которую сбила на машине в Ростове, сообщает региональное УГИБДД.

Авария случилась вечером 22 сентября в Железнодорожном районе Ростова. Около 18:00 женщина ехала на машине по улице Мичуринской. Рядом с домом № 94 (пересечение с Лесопарковой) на дорогу вышла 10-летняя девочка. Ребенок переходил проезжую часть по «зебре». Женщина-водитель не успела вовремя остановиться и сбила школьницу.

От удара девочка упала на асфальт. Из авто вышла женщина и поинтересовалась о самочувствии ребенка. После этого села в транспорт и уехала с места аварии.

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— В результате ДТП девочка получила травмы, — уточнили в ведомстве. — Ее госпитализировали.

Полиция разыскивает женщину-водителя. Если вы видели, как случилось ДТП, позвоните в дежурную часть: 8(863)249-42-77.

Ранее в ДТП с микроавтобусом под Волгодонском погибли два человека.

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