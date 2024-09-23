Экс-судья из Шахт мог украсть 30 млн рублей у переселенцев из ветхого жилья

Posted 23 сентября, 14:32
Published 23 сентября, 14:32
Modified 23 сентября, 14:34
Updated 23 сентября, 14:34
Экс-судья городского шахтинского суда Сергей Шам стал новым фигурантом в деле о коррупции среди судей Ростовской области. 1рнд пишет, что Шам помогал своим подельникам присваивать бюджетные деньги, выделяемые на переселение из аварийного жилья. Бывший служитель Фемиды и его сообщники могли похитить 30 миллионов рублей.
Всего Шаму вменяют 10 эпизодов по статье «Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта», 15 эпизодов по статье «Служебный подлог», 15 эпизодов по статье «Мошенничество».
Дело судей расследуется в Ростовской области с апреля 2023 года. Его фигурантами уже стали несколько высокопоставленных судей региона. Следствие подозревает, что они могли выносить приговоры за взятки.