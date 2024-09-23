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Posted 23 сентября, 14:32

Published 23 сентября, 14:32

Modified 23 сентября, 14:34

Updated 23 сентября, 14:34

Экс-судья из Шахт мог украсть 30 млн рублей у переселенцев из ветхого жилья

Экс-судья из Шахт мог украсть 30 млн рублей у переселенцев из ветхого жилья

23 сентября 2024, 14:32
Фото: 1MI
Экс-судья из Шахт мог украсть 30 млн рублей у переселенцев из ветхого жилья
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Обыски, задержания и аресты судей в Ростовской области
Высшая квалификационная коллегия судей дала разрешение на следственные действия в отношении бывшего судьи из Шахт Сергея Шама, сообщила ранее пресс-служба коллегии.

Экс-судья городского шахтинского суда Сергей Шам стал новым фигурантом в деле о коррупции среди судей Ростовской области. 1рнд пишет, что Шам помогал своим подельникам присваивать бюджетные деньги, выделяемые на переселение из аварийного жилья. Бывший служитель Фемиды и его сообщники могли похитить 30 миллионов рублей.

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Всего Шаму вменяют 10 эпизодов по статье «Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта», 15 эпизодов по статье «Служебный подлог», 15 эпизодов по статье «Мошенничество».

Дело судей расследуется в Ростовской области с апреля 2023 года. Его фигурантами уже стали несколько высокопоставленных судей региона. Следствие подозревает, что они могли выносить приговоры за взятки.

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