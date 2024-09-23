Экс-судья из Шахт мог украсть 30 млн рублей у переселенцев из ветхого жилья

Всего Шаму вменяют 10 эпизодов по статье «Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта», 15 эпизодов по статье «Служебный подлог», 15 эпизодов по статье «Мошенничество».



Дело судей расследуется в Ростовской области с апреля 2023 года. Его фигурантами уже стали несколько высокопоставленных судей региона. Следствие подозревает, что они могли выносить приговоры за взятки.