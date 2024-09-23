Грибок или биооружие? Россельхознадзор проверит белый налет на растениях в Гуково

Posted 23 сентября, 12:54
Published 23 сентября, 12:54
Modified 23 сентября, 15:08
Updated 23 сентября, 15:08
Может ли белый налет на растениях в Ростовской области оказаться следствием применения биологического оружия? От чего возникает налет на листве, и какое влияние он оказывает на окружающую среду — выяснял корреспондент RostovGazeta.
Изобилие информационных потоков в мире цифровизации позволяет каждому получить ответ на любой волнующий вопрос. Не понимая, как логически с научной точки зрения объяснять тот или иной факт, многие склонны поверить в конспирологию — теорию заговора.
Убеждения людей весьма просты. Дескать, если существует нечто необъяснимое для обывателей, значит, это «не просто так» и «кому-нибудь нужно».
Почти все события конспирология или теория заговора объясняет действиями могущественных сил с различными секретными умыслами. Это и тайны мирового правительства, и секреты появления различных заболеваний.
С пандемийных лет прибавилось обсуждение способов распространения вирусов, теории про плоскую землю, про чипирования через прививки и опасность от климатического или биологического оружия.
Верить в эти теории или не верить, как говорится, личное дело каждого. Однако психологи уверены, что чаще всего теориям заговора подвержены люди с высоким уровнем тревоги и стресса.
Жители Ростовской области все чаще проявляют бдительность. Этому способствуют и подтопления, и пожары, и многое иное, с чем регион столкнулся за минувшие годы.
В редакцию RostovGazeta обратился житель Гуково Евгений Дилис. Он рассказывает, что уже порядка шести лет наблюдает за белым налетом на листве растительности в пригороде.
«Не сказать, что я повсеместно его встречаю. Находится он не везде, а локально. Например, много белого налета на растительности недалеко от поселка Ясный», — отмечает Евгений Дилис.
По словам собеседника, обычные горожане, которые не выезжают за город, вряд ли замечают этот налет. Однако у Евгения появились подозрение, что на листве находится бактерия, и она может быть следствием применения биологического оружия.
Не останавливаясь на своих подозрениях, Дилис провел эксперимент. Собрав налет, он поместил его в прозрачный лабораторный сосуд. Житель Гуково увидел, что споры белой субстанции очень быстро развиваются. За одну ночь, по словам собеседника, сосуд практически полностью покрылся белым веществом.
Такой результат озадачил Евгения. Он собрал образцы и обратился за консультацией к научному сообществу.
«За это время я общался со специалистами из многих НИИ нашей страны. Но объяснений о том, откуда возник такой белый налет, и что он из себя представляет, я так и не получил. То есть мои подозрения о том, что этот налет может содержать потенциальную угрозу, никто не опроверг. А сами понимаете, что это вполне вероятная теория. Время сейчас располагает к подобным мыслям», — делится информацией Дилис.
По словам гуковчанина, в Роспотребнадзоре ему сообщили, что образец не стерилен — предположили, что это лактоза.
В научно-исследовательских институтах диагностировали, что это споровая бактерия невыясненного происхождения.
А в ФГБУ «48 Центральный научно-исследовательский институт» Министерства обороны заверили, что при проведении специфического анализа в предъявленной пробе, возбудителей опасных инфекционных заболеваний не было выявлено. Эксперты установили, что в образце находятся микроскопические грибы — низшие растения, не имеющие хлорофилла.
«Все они используют кислород, поэтому развиваются на поверхности продукта», — говорится в ответе Евгению.
Однако житель Гуково уточняет, что, по его наблюдениям, белому налету не требуется кислород.
«И это вызывает еще больше вопросов», — добавляет собеседник.
За разъяснением ситуации, корреспондент RostovGazeta обратился к экологам. Однако они склонились к мнению, что появление белого налета на листве связано с заболевания растений.
По словам экспертов, зеленые насаждения могут поражаться не только неинфекционными и грибковыми заболеваниями, но и болезнями, вызываемыми бактериями и вирусами.
В числе таких болезней — мучнистая роса, когда на поверхности листвы возникает белый налет. А после вызревания спор образуются капли жидкости.
«Скорее всего, на листве поселились бактерии или какой-то грибок. Но если есть сомнения, то, конечно же, нужно брать образец и сдавать на анализ в лабораторию. Не поверю, чтобы в лабораториях Ростовской области никто не мог дать внятного ответа», — отмечает эколог Алексей Лебедев.
Эксперт уверен, что даже в теории, белый налет в пригороде Гукова никак не может оказаться результатом применения биологического оружия.
«Любые бактерии, вирусы передаются через кожу или дыхательные пути. Я не специалист в этом вопросе, но по логике, такое человек увидеть не сможет. Тем более, если белый налет развивается на растительном субстрате и не повсеместно, а очагами», — делится мыслями собеседник.
Замечая, как некоторые ростовчане относятся сегодня к тем или иным событиям, эксперты рекомендуют не увлекаться теориями заговора. Поскольку, по словам специалистов, выглядит это, порой, слишком странно.
Например, видя, как несколько дней льет дождь, глупо делиться подозрениями о применении климатического оружия. Дожди — это разновидность атмосферных осадков, которые в Ростовской области являются обычным природным явлением.
Однако бывают и совсем комичные истории. В качестве примера эколог припоминает случай, когда человек воочию встретился «с драконом».
«Было это не в нашем регионе. Знакомый приобрел пони, чтобы возить на нем детишек. Но жеребец оказался своенравным. Выбрался однажды из заграждения и поспешил изучать окрестности. В это время сосед отдыхал в гамаке — читал журнал старых лет, как раз, статью про сверхъестественное — такие материалы были очень популярны в прессе 90-х годов. И вдруг почувствовал, как его за живот кто-то сильно треплет. Убирает журнал и видит перед собой огромную морду „дракона“. Перепугался, вскочил с гамака, и побежал по району со страшными воплями, что на него напал дракон», — рассказывает Алексей Лебедев.
Собеседник добавляет, что, погрузившись в захватывающее чтиво, сосед со страху и не разглядел, что перед ним вовсе никакой не дракон, а обычный пони.
Однако, слыша крики адекватного соседа, многие же и правда удивились «нападению дракона».
«Так что, все легко объясняется природой. Скорее всего, в пригороде Гуково есть локализованная зона, где сформировался определенный климат, без ветра и с высокой влажностью. Он и способствует развитию белой субстанции на листве», — объясняет эколог.
На официальный запрос RostovGazeta, в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия сообщили, что 12 сентября специалисты выехали в хутор Ясный, который расположен в Красносулинском районе.
Там они действительно обнаружили наличие густого белого налета. Был произведен отбор с ним образца вегетативных частей древесных насаждений.
«Данный образец передан для лабораторных исследований в Южный филиал ФГБУ „ВНИИКР“ Ростова-на-Дону», — подчеркнули в Россельхознадзоре.
Также специалисты ведомства заверили, что после проведенных испытаний, проинформируют редакцию RostovGazeta о причинах возникновения белого налета на растительности, и о его воздействии на окружающую среду.
Информация будет уточнена.
Ранее RostovGazeta выясняла, что грозит Ростовской области в случае глобального потепления.