Грохот от сбитого беспилотника над Каменском было слышно в Ростове

Posted 23 сентября, 07:10
Published 23 сентября, 07:10
Modified 23 сентября, 07:12
Updated 23 сентября, 07:12
Три беспилотника перехватили в районе Каменска-Шахтинского после полуночи. Мощный взрыв прогремел над регионом. По словам местных жителей, его было слышно даже в Ростове-на-Дону, за 150 километров от Каменска.
— Громкий был хлопок, слышал в районе 00:3. Я нахожусь в центре города, — поделились в комментариях подписчики telegram-канала «Это Ростов новости». — Только что был слышен сильный хлопок. Площадь Ленина. Долбануло так, что окна задребезжали. Теперь не уснуть.
Ни чуть не тише громыхнуло и в городах с населенными пунктами, расположенных еще ближе к Каменску. Например, в Донецке, Гуково, Белой Калитве.
— Такой грохот вторую ночь подряд, аж на машинах «сигналки» сработали, — добавили жители региона. — Было видно зарево после третьего «баха».
— Эти атаки беспилотниками — самый настоящий акт терроризма, — высказались пользователи соцсетей.
Как сообщала RostovGazeta, обломки одного из сбитых дронов стали причиной пожара. Сухая трава загорелась после падения частей БПЛА. На месте работают пожарные. Предварительно, никто не пострадал, повреждений объектов инфраструктуры и жилых домой не зафиксировали.