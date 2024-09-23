Губернатор Голубев сообщил о трех БПЛА в Ростовской области

Posted 22 сентября, 21:55
Published 22 сентября, 21:55
Modified 22 сентября, 21:57
Updated 22 сентября, 21:57
Подразделения ПВО отработали по воздушным целям около полуночи в районе Каменска-Шахтинского. Всего военные сбили три БПЛА.
Обломки упали в поле и спровоцировали возгорание сухой растительности. К месту пожара выехали дежурно-спасательные подразделения.
При этом никто не пострадал и объекты, которые могли находиться рядом не были повреждены, уточнил Голубев.
Напомним, что накануне силы ПВО сбили четыре беспилотника в Ростовской области. Минимум два из них были обезврежены около Миллерово. Вражеская атака произошла около 02.00 мск.