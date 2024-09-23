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Posted 22 сентября, 21:55

Published 22 сентября, 21:55

Modified 22 сентября, 21:57

Updated 22 сентября, 21:57

Губернатор Голубев сообщил о трех БПЛА в Ростовской области

Губернатор Голубев сообщил о трех БПЛА в Ростовской области

22 сентября 2024, 21:55
Фото: mil.ru
Губернатор Голубев сообщил о трех БПЛА в Ростовской области
Три беспилотных летательных аппарата были сбиты в районе Каменска-Шахтинского в ночь на 23 сентября, сообщил губернатор Василий Голубев.

Подразделения ПВО отработали по воздушным целям около полуночи в районе Каменска-Шахтинского. Всего военные сбили три БПЛА.

Обломки упали в поле и спровоцировали возгорание сухой растительности. К месту пожара выехали дежурно-спасательные подразделения.

Василий Голубев сделал заявление после атаки БПЛА в Ростовской области
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При этом никто не пострадал и объекты, которые могли находиться рядом не были повреждены, уточнил Голубев.

Напомним, что накануне силы ПВО сбили четыре беспилотника в Ростовской области. Минимум два из них были обезврежены около Миллерово. Вражеская атака произошла около 02.00 мск.

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