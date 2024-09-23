rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 сентября, 16:50

Published 23 сентября, 16:50

Modified 23 сентября, 16:50

Updated 23 сентября, 16:50

Поля на огромной площади полыхают под Ростовом-на-Дону

«Хоть бы пошёл дождь»: поля на огромной площади полыхают под Ростовом-на-Дону

23 сентября 2024, 16:50
Фото: Картинка для иллюстрации. Изображение Midjourney
Поля на огромной площади полыхают под Ростовом-на-Дону

Поля на огромной площади полыхают под Ростовом-на-Дону

Огонь охватил поля в Аксайском районе, кадрами с места событий делится сообщество ВКонтакте «Это Ростов! Новости».

Крупное ландшафтное возгорание произошло в посёлке Российском Аксайского района. Там огонь на большой площади охватил поля. На кадрах с места событий видно устрашающее зарево пожара.

Видео: Картинка для иллюстрации. ВКонтакте «Это Ростов! Новости». Поля на огромной площади полыхают под Ростовом-на-Дону

По сообщениям очевидцев, спасатели уже прибыли на место для тушения. В управлении МЧС подробностями ликвидации огня пока не делились. Информация о пожаре уточняется.

Накануне в спасательном ведомстве предупреждали о высоком риске пожаров из-за устойчивой тёплой и сухой погоды.

«Хоть бы пошёл дождь. Сколько ещё будет этих пожаров?» — пишут в соцсетях местные жители.

Этой ночью в Каменске-Шахтинском также загорелось поле рядом с городом. Но в том случае причиной пожара стало падение обломков БПЛА.

Читайте также:
«Было слишком медленно»: Карпин раскритиковал игру ФК «Ростов» с «Динамо Махачкала»Стало известно, когда Ростов-на-Дону накроют дождиУчёные сообщили о росте запасов камбалы и деликатесного моллюска в Азовском море
#Виктория Прутковская#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#Погода#Спасатели#Последние новости Ростова на сегодня#Аксайский район#Ростов#Возгорание#Происшествия
Подпишитесь
Популярное