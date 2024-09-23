«Хоть бы пошёл дождь»: поля на огромной площади полыхают под Ростовом-на-Дону

Posted 23 сентября, 16:50
Published 23 сентября, 16:50
Modified 23 сентября, 16:50
Updated 23 сентября, 16:50
Крупное ландшафтное возгорание произошло в посёлке Российском Аксайского района. Там огонь на большой площади охватил поля. На кадрах с места событий видно устрашающее зарево пожара.
По сообщениям очевидцев, спасатели уже прибыли на место для тушения. В управлении МЧС подробностями ликвидации огня пока не делились. Информация о пожаре уточняется.
Накануне в спасательном ведомстве предупреждали о высоком риске пожаров из-за устойчивой тёплой и сухой погоды.
«Хоть бы пошёл дождь. Сколько ещё будет этих пожаров?» — пишут в соцсетях местные жители.
Этой ночью в Каменске-Шахтинском также загорелось поле рядом с городом. Но в том случае причиной пожара стало падение обломков БПЛА.