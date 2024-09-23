Итоги дня: жителей Каменска разбудили дроны, а донского космонавта вернули на Землю

Posted 23 сентября, 15:20
Published 23 сентября, 15:20
Modified 23 сентября, 15:22
Updated 23 сентября, 15:22
Корабль «Союз МС-25» с российскими космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чубом вернулся на Землю. Трансляцию их возвращения вёл «Роскосмос». Миссия космонавтов длилась рекордные 374 дня.
Чуба и Кононенко на земле встретили коллеги и медики. Состояние космонавтов проверили специалисты. Им некоторое время ещё предстоит привыкнуть к земной гравитации. Коллеги подарили космонавтам цветы и матрёшки с их изображением. Сами Чуб и Кононенко были в хорошем настроении и улыбались.
Вместе с Кононенко и Чубом на Землю вернулась женщина-бортмеханик Трейси Дайсон. Американке также подарили памятную матрёшку и букет цветов.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил об атаке беспилотников на Каменск-Шахтинский в ночь на 23 сентября. Всего силы ПВО сбили три БПЛА.
Обломки дронов упали в поле рядом с городом, спровоцировав пожар. К его тушению оперативно подключились спасатели.
По словам Голубева, никто из местных жителей не пострадал. Разрушений и повреждений домов и инфраструктуры также не зафиксировано.
В региональном ФСБ сообщили о задержании ростовчанки, которая спонсировала ВСУ. В отношении неё возбудили уголовное дело о госизмене.
Ростовчанка общалась со знакомой из Украины. После начала боевых действий в 2022 году украинка стала собирать средства для поддержки армии своей страны. Деньги от организованного ею сбора шли на покупку транспорта, прицелов, камуфляжной одежды, беспилотников и многого другого. Её приятельница из Ростова знала об этом и всё равно переводила деньги украинской знакомой.
Если вину женщины докажут, ей грозит до 20 лет лишения свободы и штраф — до 500 тысяч рублей.