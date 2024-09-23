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Posted 23 сентября, 15:20

Published 23 сентября, 15:20

Modified 23 сентября, 15:22

Updated 23 сентября, 15:22

Итоги дня: жителей Каменска разбудили дроны, а донского космонавта вернули на Землю

Итоги дня: жителей Каменска разбудили дроны, а донского космонавта вернули на Землю

23 сентября 2024, 15:20
Фото: rostovgazeta.ru
Итоги дня: жителей Каменска разбудили дроны, а донского космонавта вернули на Землю
ФСБ задержала ростовчанку, финансировавшую ВСУ, тем временем Каменск-Шахтинский подвергся атаке дронов, а из космоса на Землю вернулся дончанин-космонавт Николай Чуб.

Возвращение домой

Корабль «Союз МС-25» с российскими космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чубом вернулся на Землю. Трансляцию их возвращения вёл «Роскосмос». Миссия космонавтов длилась рекордные 374 дня.

Чуба и Кононенко на земле встретили коллеги и медики. Состояние космонавтов проверили специалисты. Им некоторое время ещё предстоит привыкнуть к земной гравитации. Коллеги подарили космонавтам цветы и матрёшки с их изображением. Сами Чуб и Кононенко были в хорошем настроении и улыбались.

Вместе с Кононенко и Чубом на Землю вернулась женщина-бортмеханик Трейси Дайсон. Американке также подарили памятную матрёшку и букет цветов.

Под наблюдением врачей: появились первые кадры донского космонавта Чуба на Земле
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Состояние космонавтов проверили специалисты.Состояние космонавтов проверили специалисты.
Состояние космонавтов проверили специалисты.. Фото: Роскосмос

Дроны и пожар

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил об атаке беспилотников на Каменск-Шахтинский в ночь на 23 сентября. Всего силы ПВО сбили три БПЛА.

Обломки дронов упали в поле рядом с городом, спровоцировав пожар. К его тушению оперативно подключились спасатели.

По словам Голубева, никто из местных жителей не пострадал. Разрушений и повреждений домов и инфраструктуры также не зафиксировано.

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Деньги для ВСУ

В региональном ФСБ сообщили о задержании ростовчанки, которая спонсировала ВСУ. В отношении неё возбудили уголовное дело о госизмене.

Ростовчанка общалась со знакомой из Украины. После начала боевых действий в 2022 году украинка стала собирать средства для поддержки армии своей страны. Деньги от организованного ею сбора шли на покупку транспорта, прицелов, камуфляжной одежды, беспилотников и многого другого. Её приятельница из Ростова знала об этом и всё равно переводила деньги украинской знакомой.

Фото: 1MI

Если вину женщины докажут, ей грозит до 20 лет лишения свободы и штраф — до 500 тысяч рублей.

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