Итоги дня: жителей Каменска разбудили дроны, а донского космонавта вернули на Землю

Ростовчанка общалась со знакомой из Украины. После начала боевых действий в 2022 году украинка стала собирать средства для поддержки армии своей страны. Деньги от организованного ею сбора шли на покупку транспорта, прицелов, камуфляжной одежды, беспилотников и многого другого. Её приятельница из Ростова знала об этом и всё равно переводила деньги украинской знакомой.