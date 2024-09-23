Космонавт из Новочеркасска Николай Чуб вернется на Землю 23 сентября

Спустя год Николай Чуб возвращается на Землю на «Союзе МС-25». В 11:36 по московскому времени космический корабль отчалил от российского узлового модуля «Причал». В 14:06 он начнет тормозить, а в 14:34 разделится на отсеки. Уже спустя пару минут корабль войдет в плотные слои атмосферы и активирует основной парашют (в 14:45). Приземление запланировано на 14:59 в 150 километрах от города Жезказган Казахстана.