Космонавт из Новочеркасска Николай Чуб вернется на Землю 23 сентября

Posted 23 сентября, 10:02
Published 23 сентября, 10:02
Modified 23 сентября, 10:04
Updated 23 сентября, 10:04
Спустя год Николай Чуб возвращается на Землю на «Союзе МС-25». В 11:36 по московскому времени космический корабль отчалил от российского узлового модуля «Причал». В 14:06 он начнет тормозить, а в 14:34 разделится на отсеки. Уже спустя пару минут корабль войдет в плотные слои атмосферы и активирует основной парашют (в 14:45). Приземление запланировано на 14:59 в 150 километрах от города Жезказган Казахстана.
Космонавт из Новочеркасска находится в пути на родную планету вместе с коллегами — 55-летней женщиной-бортмехаником Трейси Дайсон и 60-летнем командиром экспедиции Олегом Кононенко. Для американского астронавта этот полет в космос стал третьим в карьере. А для Олега Кононенко — пятым. Российский специалист семь раз выходил в открытый космос, а в феврале 2024-го побил мировой рекорд по полетам — свыше 1000 суток! После годовой экспедиции общий налет достигнет 1100 суток.
Для Николая Чуба этот полет стал первым. Он готовился к этому событию долгих 11 лет жизни. После многолетней подготовки — и теоретической, и практической, — космонавт-испытатель отправился на МКС на борту корабля «Союз МС-24». Вечером 15 сентября 39-летний специалист вылетел с космодрома Байконур вместе с Олегом Кононенко и американкой Лорел О’Хара.
На борту МКС продолжают работу члены экипажа 72-й экспедиции, в том числе российский космонавты Алексей Овчинин, Александр Гребёнкин, Иван Вагнер.