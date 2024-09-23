Лолита призвала фанатов судиться за компенсации после отмены концерта в Ростове

Posted 23 сентября, 12:17
Published 23 сентября, 12:17
Modified 23 сентября, 12:19
Updated 23 сентября, 12:19
Юбилейный концерт по случаю 60-летия Лолиты Милявской должен был состояться в Ростове 22 сентября. Однако за день до мероприятия известной певице пришло письмо от представителей КСК «Экспресс». Артистку письменно уведомили об отмене выступления из-за дефекта инженерно-технического оборудования.
— Коллектив в составе 30 человек должен был завтра утром выехать в Ростов, — рассказала Лолита. — Когда нам спорткомплекс, принадлежащий РЖД, предоставлял зал, то взял деньги за аренду. Мы потратили деньги на рекламу, на многое — это ж такой бизнес, — на то, чтобы мне построили сцену… И мне ничего не сказали о том, что у них проблемы. Как-то выяснилось это сегодня.
По словам артистки, выяснить, что именно там сломалось, не удалось. Администрация конкретной площадки так и не дала внятный ответ. А ответственное лицо, чья подпись стояла в письме, на звонки не отвечал.
При этом в дату запланированного концерта в КСК, утверждает Милявская, решили провести спортивное мероприятие. Вероятно, никаких помех для этого не оказалось — только выступление никак нельзя было провести.
Перенести концерт Лолите не предложили. Поэтому очевидно, билеты уже не пригодятся. Певица предложила фанатам потребовать полный возврат денег за них — ведь реализовать их не удастся не по вине артиста или самих зрителей. Кроме того, певица призвала добиваться компенсации через суд. Для этого она готова предоставить все нужные документы и письмо об отмене концерта. И добавила, что тоже намерена общаться с адвокатами по поводу сорванного выступления.