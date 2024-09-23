Лолита призвала фанатов судиться за компенсации после отмены концерта в Ростове

Перенести концерт Лолите не предложили. Поэтому очевидно, билеты уже не пригодятся. Певица предложила фанатам потребовать полный возврат денег за них — ведь реализовать их не удастся не по вине артиста или самих зрителей. Кроме того, певица призвала добиваться компенсации через суд. Для этого она готова предоставить все нужные документы и письмо об отмене концерта. И добавила, что тоже намерена общаться с адвокатами по поводу сорванного выступления.