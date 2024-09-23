Омбудсмен призвал сохранить изучение теории Дарвина в школах Ростовской области

Posted 23 сентября, 12:32
Published 23 сентября, 12:32
Modified 23 сентября, 12:34
Updated 23 сентября, 12:34
Напомним, что экс-премьер Чечни Муслим Хучиев предложил исключить из школьных программ изучение теории эволюции. С ним согласился председатель Патриаршей комиссии РПЦ иерей Федор Лукьянов. Одной из причин для исключения считается тот факт, что теория Дарвина вводит учеников в заблуждение.
«Получается, что и советская, и российская системы образования были неправы, и теперь мы все готовы перечеркнуть?» — задается вопросом Владимир Гайворонский.
Собеседник соглашается, что теория Дарвина идет в разрез с религией. Но это противоречие, по словам эксперта, не должно становиться поводом для исключения ее из школьной программы.
«К теории Дарвина, безусловно, есть вопросы. Я знаю несколько теорий, которые опровергают ее, приводя неоспоримые доказательства. Но если она сама по себе не состоятельна — это другой вопрос. И этот вопрос нужно обсуждать на уровне ученого сообщества — тех, кто поддерживает эту теорию», — делится мнением Гайворонский.
Эксперт уточняет, что других альтернатив, кроме теории Дарвина и божественной теории происхождения мира, сегодня нет.
«И что можно предложить взамен для изучения в школах? Рассказы про инопланетян? Но это же смешно. Мое мнение таково, что молодым неокрепшим умам в школах нужно показывать все точки зрения. А дальше уже им самим предлагать делать какие-то выводы», — резюмирует собеседник.
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