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Posted 23 сентября, 12:32

Published 23 сентября, 12:32

Modified 23 сентября, 12:34

Updated 23 сентября, 12:34

Омбудсмен призвал сохранить изучение теории Дарвина в школах Ростовской области

Омбудсмен призвал сохранить изучение теории Дарвина в школах Ростовской области

23 сентября 2024, 12:32
Фото: wikimedia.org
Омбудсмен призвал сохранить изучение теории Дарвина в школах Ростовской области
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Эксклюзив
Председатель Ростовского облпрофсоюза образования Владимир Гайворонский сообщил RostovGazeta, что решение о запрете изучения теории Дарвина в школах Ростовской области должны принимать только ученые.

Напомним, что экс-премьер Чечни Муслим Хучиев предложил исключить из школьных программ изучение теории эволюции. С ним согласился председатель Патриаршей комиссии РПЦ иерей Федор Лукьянов. Одной из причин для исключения считается тот факт, что теория Дарвина вводит учеников в заблуждение.

«Получается, что и советская, и российская системы образования были неправы, и теперь мы все готовы перечеркнуть?» — задается вопросом Владимир Гайворонский.
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Собеседник соглашается, что теория Дарвина идет в разрез с религией. Но это противоречие, по словам эксперта, не должно становиться поводом для исключения ее из школьной программы.

«К теории Дарвина, безусловно, есть вопросы. Я знаю несколько теорий, которые опровергают ее, приводя неоспоримые доказательства. Но если она сама по себе не состоятельна — это другой вопрос. И этот вопрос нужно обсуждать на уровне ученого сообщества — тех, кто поддерживает эту теорию», — делится мнением Гайворонский.

Эксперт уточняет, что других альтернатив, кроме теории Дарвина и божественной теории происхождения мира, сегодня нет.

«И что можно предложить взамен для изучения в школах? Рассказы про инопланетян? Но это же смешно. Мое мнение таково, что молодым неокрепшим умам в школах нужно показывать все точки зрения. А дальше уже им самим предлагать делать какие-то выводы», — резюмирует собеседник.

Ранее психолог призвала оградить школьников от опасных пабликов и телеграм-каналов.

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