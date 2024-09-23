Под наблюдением врачей: появились первые кадры донского космонавта Чуба на Земле

Уроженец Новочеркасска, космонавт Николай Чуб вернулся на Землю из миссии на МКС. В космосе он провёл рекордные 374 дня. Вместе с ним миссию завершил другой российский космонавт Олег Кононенко. «Роскосмос» опубликовал видео приземления космонавтов.