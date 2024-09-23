Под наблюдением врачей: появились первые кадры донского космонавта Чуба на Земле

Posted 23 сентября, 12:54
Published 23 сентября, 12:54
Modified 23 сентября, 14:45
Updated 23 сентября, 14:45
Уроженец Новочеркасска, космонавт Николай Чуб вернулся на Землю из миссии на МКС. В космосе он провёл рекордные 374 дня. Вместе с ним миссию завершил другой российский космонавт Олег Кононенко. «Роскосмос» опубликовал видео приземления космонавтов.
Чуба и Кононенко на земле встретили коллеги. Их осматривают специалисты. Николаю Чубу после приземления подарили матрёшку с его изображением и цветы.
Врачи следят за самочувствием космонавтов после долгого пребывания в космосе и приземления. Им предстоит привыкнуть к гравитации.
Вместе с Кононенко и Чубом на Землю вернулась 55-летняя женщина-бортмеханик Трейси Дайсон. Ей также подарили памятную матрёшку.