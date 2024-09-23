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Posted 23 сентября, 12:54

Published 23 сентября, 12:54

Modified 23 сентября, 14:45

Updated 23 сентября, 14:45

Больше года в космосе: появилось видео приземления донского космонавта Николая Чуба

Под наблюдением врачей: появились первые кадры донского космонавта Чуба на Земле

23 сентября 2024, 12:54
Фото: Роскосмос. Иван Вагнер
Больше года в космосе: появилось видео приземления донского космонавта Николая Чуба

Появилось видео приземления космонавта Николая Чуба из Ростовской области

Корабль «Союз МС-25» с космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чубом вернулся на Землю, трансляцию их возвращения ведёт «Роскосмос».

Уроженец Новочеркасска, космонавт Николай Чуб вернулся на Землю из миссии на МКС. В космосе он провёл рекордные 374 дня. Вместе с ним миссию завершил другой российский космонавт Олег Кононенко. «Роскосмос» опубликовал видео приземления космонавтов.

Чуба и Кононенко на земле встретили коллеги. Их осматривают специалисты. Николаю Чубу после приземления подарили матрёшку с его изображением и цветы.

Врачи следят за самочувствием космонавтов после долгого пребывания в космосе и приземления. Им предстоит привыкнуть к гравитации.

Больше года в космосе: появилось видео приземления донского космонавта Николая ЧубаБольше года в космосе: появилось видео приземления донского космонавта Николая Чуба
Больше года в космосе: появилось видео приземления донского космонавта Николая ЧубаБольше года в космосе: появилось видео приземления донского космонавта Николая Чуба
Больше года в космосе: появилось видео приземления донского космонавта Николая ЧубаБольше года в космосе: появилось видео приземления донского космонавта Николая Чуба
Больше года в космосе: появилось видео приземления донского космонавта Николая Чуба. Фото: Роскосмос
Космонавт из Ростовской области Николай Чуб отправил послание с орбиты
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Видео: Роскосмос. Больше года в космосе: появилось видео приземления донского космонавта Николая Чуба

Вместе с Кононенко и Чубом на Землю вернулась 55-летняя женщина-бортмеханик Трейси Дайсон. Ей также подарили памятную матрёшку.

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