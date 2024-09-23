Предприятие в Ростовской области произвело 60 тонн мяса из килограмма сырья

Posted 23 сентября, 12:00
Published 23 сентября, 12:00
Modified 23 сентября, 12:02
Updated 23 сентября, 12:02
При проверке в системе «Меркурий» заметили подозрительную активность предприятия, в частности в сопроводительных документах на мясную продукцию (говядина бескостная замороженная, жилка говяжья мягкая обработанная мороженая) в объеме 60 тонн значилось, что произвели все это из одного килограмма сырья.
Когда на указанный адрес выехали с проверкой, то никакого производства мяса там и в помине не было: ни оборудования, ни мяса, ни сотрудников. А значит, в оборот поступили легализованные продукты неизвестного происхождения. Производитель тем самым нарушил ветеринарные правила. Более того, это является признаком экономического преступления.
О выявленной продукции, появившейся неизвестно откуда, тут же сообщили в управление экономической безопасности ГУ МВД по региону и в донское управление ФНС. Теперь специалисты нескольких структур работают над делом о фантомном предприятии.
Как выяснилось, продукцию отправляли на продажу в Республику Коми, а также Калужскую, Московскую и Липецкую области. Получателей поставок уже предупредили о подозрительном товаре.
Ранее RostovGazeta сообщала о закрытии молочного цеха, который подделывал продукцию.