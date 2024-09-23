rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 сентября, 12:00

Published 23 сентября, 12:00

Modified 23 сентября, 12:02

Updated 23 сентября, 12:02

Фантомное предприятие по производству мяса обнаружили в Ростовской области

Предприятие в Ростовской области произвело 60 тонн мяса из килограмма сырья

23 сентября 2024, 12:00
Фото: Unsplash
Фантомное предприятие по производству мяса обнаружили в Ростовской области

Фантомное предприятие по производству мяса обнаружили в Ростовской области

Специалисты Россельхознадзора раскрыли фантомную площадку по производству говядины. Там из одного килограмма сырья якобы сделали 60 тонн говядины.

При проверке в системе «Меркурий» заметили подозрительную активность предприятия, в частности в сопроводительных документах на мясную продукцию (говядина бескостная замороженная, жилка говяжья мягкая обработанная мороженая) в объеме 60 тонн значилось, что произвели все это из одного килограмма сырья.

Когда на указанный адрес выехали с проверкой, то никакого производства мяса там и в помине не было: ни оборудования, ни мяса, ни сотрудников. А значит, в оборот поступили легализованные продукты неизвестного происхождения. Производитель тем самым нарушил ветеринарные правила. Более того, это является признаком экономического преступления.

О выявленной продукции, появившейся неизвестно откуда, тут же сообщили в управление экономической безопасности ГУ МВД по региону и в донское управление ФНС. Теперь специалисты нескольких структур работают над делом о фантомном предприятии.

Стало известно, где в Ростовской области продают дешевое мясо
Узнать подробнее

Как выяснилось, продукцию отправляли на продажу в Республику Коми, а также Калужскую, Московскую и Липецкую области. Получателей поставок уже предупредили о подозрительном товаре.

Ранее RostovGazeta сообщала о закрытии молочного цеха, который подделывал продукцию.

Читайте также:
Стало известно, где в Ростовской области дешевле говядина, свинина и курятинаМинобороны сообщило о попытке террористической атаки над Азовским моремЦены на товары и услуги в Ростовской области выросли на 5% за полгода
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Московская область#Мясо#Калужская область#Россельхознадзор#Липецкая область#Меркурий
Подпишитесь
Популярное