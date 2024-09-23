Предприятие в Ростовской области произвело 60 тонн мяса из килограмма сырья

Когда на указанный адрес выехали с проверкой, то никакого производства мяса там и в помине не было: ни оборудования, ни мяса, ни сотрудников. А значит, в оборот поступили легализованные продукты неизвестного происхождения. Производитель тем самым нарушил ветеринарные правила. Более того, это является признаком экономического преступления.