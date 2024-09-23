Проливные дожди или аномальная жара: какой погоды ждать ростовчанам в октябре?

Posted 23 сентября, 09:17
Published 23 сентября, 09:17
Modified 23 сентября, 09:19
Updated 23 сентября, 09:19
В первых числах октября погода в Ростове-на-Дону будет теплой и солнечной. Температура воздуха составит около +24…+26 градусов днем, а ночью — не ниже +14. С 4 октября небо затянет тучами, а на улице станет чуть прохладнее. За пару дней столбик термометра упадет до +19 и +11 градусов соответственно. В понедельник, 7 октября, выглянет солнце, а через день начнется сильный дождь. Осадки прогнозируют 9 и 10 числа.
В течение следующей недели (до 17 октября включительно) на улице будет около +17 градусов днем и порядка +10 — ночью. С 18-го синоптики обещают дождь. После нескольких дней затяжного ливня температура воздуха снизится еще больше. К 22 октября похолодает до +16, затем — до +13…+14, а с 27 октября — до +9 градусов (и днем, и ночью). Все это время ожидается дождь, который будет идти практически без перерыва — каждый день.
Аналогичная ситуация и в других муниципалитетах региона. На севере региона (Чертковский, Шолоховский районы) к концу октября похолодает до +7 градусов, а осадков прогнозируют еще больше: с 8 по 15 октября и с 18-го до 27-го. В южной части (Сальский, Песчанокопский районы) дожди пройдут 4, 9, 10 и 11 октября, а также с 18-го по 26-е. В Таганроге, Неклиновском и Матвеево-Курганском районах ливни обещают с 8-го по 10-е и с 18 по 27 октября.
Меньше всего дождем зальет восточные районы. В Зимовниковском, Дубовском, Заветинском районах ливни пройдут 7, 9, 10 октября, с 18-го по 22-е и 25 числа.
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