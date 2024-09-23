Проливные дожди или аномальная жара: какой погоды ждать ростовчанам в октябре?

В течение следующей недели (до 17 октября включительно) на улице будет около +17 градусов днем и порядка +10 — ночью. С 18-го синоптики обещают дождь. После нескольких дней затяжного ливня температура воздуха снизится еще больше. К 22 октября похолодает до +16, затем — до +13…+14, а с 27 октября — до +9 градусов (и днем, и ночью). Все это время ожидается дождь, который будет идти практически без перерыва — каждый день.