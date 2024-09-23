Просто достал инструменты и все прикрутил: пассажир починил на ходу автобус в Ростове

Десятки горожан и гостей донской столицы ехали по своим делам в автобусе № 65 (Центральный рынок — Институт сервиса). В какой-то момент в салоне упала верхняя панель. Часть транспорта висела над головами людей, иногда ударяя их. В какой-то момент один из пассажиров решил проблему. Парень достал инструменты, которые оказались у него с собой, и починил все, пока автобус развозил людей дальше.