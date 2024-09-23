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Posted 23 сентября, 10:06

Published 23 сентября, 10:06

Modified 23 сентября, 10:08

Updated 23 сентября, 10:08

Пассажир починил на ходу автобус в Ростове

Просто достал инструменты и все прикрутил: пассажир починил на ходу автобус в Ростове

23 сентября 2024, 10:06
Фото: 1MI
Пассажир починил на ходу автобус в Ростове

Пассажир починил на ходу автобус в Ростове

Один из пассажиров городского автобуса в Ростове починил его во время поездки. Процесс ремонта очевидцы сняли на камеру и опубликовали в соцсетях.

Десятки горожан и гостей донской столицы ехали по своим делам в автобусе № 65 (Центральный рынок — Институт сервиса). В какой-то момент в салоне упала верхняя панель. Часть транспорта висела над головами людей, иногда ударяя их. В какой-то момент один из пассажиров решил проблему. Парень достал инструменты, которые оказались у него с собой, и починил все, пока автобус развозил людей дальше.

В комментариях подписчики оценили поступок молодого человека.

— Выплатите ему в качестве благодарности символическую сумму. Или хотя бы благодарственное письмо от лица начальства департамента транспорта Ростова, — предложили подписчики telegram-канала «Это Ростов».
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Видео: ТГ «Это Ростов».
— Почет и уважение парню. Ему нужно в администрации чиновником работать. «Что не так?» Он ждать не будет, он будет делать! — добавили другие.

Ранее RostovGazeta сообщала об инциденте в автобусе, когда водитель выгнал подростка-инвалида. Мужчину не устроило льготное удостоверение, он требовал всю сумму за проезд.

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