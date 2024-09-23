Просто достал инструменты и все прикрутил: пассажир починил на ходу автобус в Ростове

Posted 23 сентября, 10:06
Published 23 сентября, 10:06
Modified 23 сентября, 10:08
Updated 23 сентября, 10:08
Десятки горожан и гостей донской столицы ехали по своим делам в автобусе № 65 (Центральный рынок — Институт сервиса). В какой-то момент в салоне упала верхняя панель. Часть транспорта висела над головами людей, иногда ударяя их. В какой-то момент один из пассажиров решил проблему. Парень достал инструменты, которые оказались у него с собой, и починил все, пока автобус развозил людей дальше.
В комментариях подписчики оценили поступок молодого человека.
— Выплатите ему в качестве благодарности символическую сумму. Или хотя бы благодарственное письмо от лица начальства департамента транспорта Ростова, — предложили подписчики telegram-канала «Это Ростов».
— Почет и уважение парню. Ему нужно в администрации чиновником работать. «Что не так?» Он ждать не будет, он будет делать! — добавили другие.
Ранее RostovGazeta сообщала об инциденте в автобусе, когда водитель выгнал подростка-инвалида. Мужчину не устроило льготное удостоверение, он требовал всю сумму за проезд.