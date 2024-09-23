Серьёзный пожар вспыхнул в Ростове из-за батареек, забытых в подвале

Хозяин дома быстро увидел дым и вызвал спасателей. Пожарные потушили огонь на площади в один квадратный метр.



Спасатели напомнили, что аккумуляторы нужно хранить вдалеке от источника тепла.



Ранее стиральная машина загорелась в квартире в Ростовской области. Причиной происшествия стала неисправность техники. Хозяева оставили машину без присмотра и не сразу заметили возгорание.