Серьёзный пожар вспыхнул в Ростове из-за батареек, забытых в подвале

Posted 23 сентября, 17:41
Published 23 сентября, 17:41
Modified 23 сентября, 17:56
Updated 23 сентября, 17:56
Происшествие произошло в частном доме на улице Стасова. В подвале здания хранились литий-ионные аккумуляторы от солнечных панелей. Они и спровоцировали пожар.
Хозяин дома быстро увидел дым и вызвал спасателей. Пожарные потушили огонь на площади в один квадратный метр.
Спасатели напомнили, что аккумуляторы нужно хранить вдалеке от источника тепла.
Ранее стиральная машина загорелась в квартире в Ростовской области. Причиной происшествия стала неисправность техники. Хозяева оставили машину без присмотра и не сразу заметили возгорание.