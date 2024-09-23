rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 сентября, 17:41

Published 23 сентября, 17:41

Modified 23 сентября, 17:56

Updated 23 сентября, 17:56

В Ростове из-за литий-ионных аккумуляторов произошел пожар в доме

Серьёзный пожар вспыхнул в Ростове из-за батареек, забытых в подвале

23 сентября 2024, 17:41
Фото: 1MI
В Ростове из-за литий-ионных аккумуляторов произошел пожар в доме
В Ростове-на-Дону из-за литий-ионных аккумуляторов произошёл пожар в жилом доме, сообщили в региональном управлении МЧС.

Происшествие произошло в частном доме на улице Стасова. В подвале здания хранились литий-ионные аккумуляторы от солнечных панелей. Они и спровоцировали пожар.

Заядлый курильщик погиб в Таганроге при бытовом пожаре из-за сигареты
Узнать подробнее

Хозяин дома быстро увидел дым и вызвал спасателей. Пожарные потушили огонь на площади в один квадратный метр.

Спасатели напомнили, что аккумуляторы нужно хранить вдалеке от источника тепла.

Ранее стиральная машина загорелась в квартире в Ростовской области. Причиной происшествия стала неисправность техники. Хозяева оставили машину без присмотра и не сразу заметили возгорание.

Читайте также:
«Хоть бы пошёл дождь»: поля на огромной площади полыхают под Ростовом-на-ДонуИтоги дня: жителей Каменска разбудили дроны, а донского космонавта вернули на ЗемлюБПЛА атаковали Каменск-Шахтинский ночью 23 сентября. Рассказываем о последствиях
#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#Спасатели#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Возгорание#Происшествия
Подпишитесь
Популярное