Синели губы, закатывал глаза: в Каменске ребенку не оказали медпомощь на выходных

Из-за нехватки врачей в Каменске дети остаются без медпомощи на выходных

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В редакцию RostovGazeta обратилась жительница Каменска-Шахтинского Алла. Она сообщила, что в субботу ее невестку с ребенком госпитализировали в ЦГБ. В больнице у малыша продолжались страшные приступы, но никакие меры по оказанию медпомощи на выходных не предпринимались.