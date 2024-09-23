rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 сентября, 10:40

Published 23 сентября, 10:40

Modified 23 сентября, 10:42

Updated 23 сентября, 10:42

Жительница Каменска-Шахтинского рассказала, как лечили ребенка в больнице на выходных

Синели губы, закатывал глаза: в Каменске ребенку не оказали медпомощь на выходных

23 сентября 2024, 10:40
Фото: rostovgazeta.ru
Жительница Каменска-Шахтинского рассказала, как лечили ребенка в больнице на выходных

Из-за нехватки врачей в Каменске дети остаются без медпомощи на выходных

Сюжет
Эксклюзив
В редакцию RostovGazeta обратилась жительница Каменска-Шахтинского Алла. Она сообщила, что в субботу ее невестку с ребенком госпитализировали в ЦГБ. В больнице у малыша продолжались страшные приступы, но никакие меры по оказанию медпомощи на выходных не предпринимались.

Алла рассказывает, что проблемы со здоровьем ребенка начались еще в пятницу — с симптомов, похожих на отравление. Но когда их сняли, у малыша начались страшные приступы — у ребенка синели губы, он закатывал глаза и резко становился вялым.

В субботу мать с ребенком положили в инфекционное отделение больницы.

«Сказали, что в воскресенье придет дежурный доктор и объяснит, что с малышом. В воскресенье в больнице вызвали реаниматолога. Но он развел руками, сказав, что не знает в чем дело, и велел записаться к неврологу. А к неврологу мы записались только на 25 сентября», — уточняет Алла.

Тем временем, по словам собеседницы, в больнице у ребенка повторялись приступы. Мама малыша нервничала, не понимая, что это и как помочь. Родные тоже били тревогу, возмущаясь бездействием врачей, но сделать ничего не могли.

«В итоге мы обратились в надзорный орган. После звонка оттуда к ребенку в больнице повторно пришел реаниматолог. В этот раз он спокойно объяснил, что это за симптомы, чем они обусловлены. А невролог пообещала принять ребенка 23 сентября», — добавляет Алла.
«Вырыли себе могилу жалобами»: шокирующие будни больницы в Каменском районе
Узнать подробнее
горожане остались возмущены таким подходом больницы на выходных к маленьким пациентамгорожане остались возмущены таким подходом больницы на выходных к маленьким пациентам
горожане остались возмущены таким подходом больницы на выходных к маленьким пациентам. Фото: GennadyL/cc0/wikimedia.org

Однако горожане остались возмущены таким подходом больницы на выходных к маленьким пациентам. Недоумевают каменчане и от того, что для посещения невролога нужна история болезни пациента, а ее им в больнице не отдали.

«Сейчас мы едем к неврологу, и очень странно, что историю болезни нам не выдали», — уточняет Алла.

В ЦГБ Каменска-Шахтинского корреспонденту RostovGazeta объяснили, что в инфекционном отделении на выходных отсутствует дежурный врач.

«У нас один врач на всю инфекцию. И он же исполняет обязанности главного врача. К сожалению, у нас очень плачевная ситуация», — подтвердили в больнице.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему в Ростовской области не хватает врачей.

Эксперты предсказали дефицит врачей в Ростовской области
Узнать подробнее
Читайте также:
«Будущее медицины вызывает опасения»: что ждет ростовчан из-за нехватки врачей«Реальный квест попасть к врачу»: эксперты рассказали о проблемах в медицине на Дону«Пять номерков в день»: как записываются на прием к травматологу Ростовской области
#Дарья Демидова#Эксклюзив#Новости#Ростовская область#Дети#Здоровье#Каменск-Шахтинский#Больница#Врачи#Медицина#Ребенок#Выходные#Пациенты
Подпишитесь
Популярное