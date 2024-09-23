Синели губы, закатывал глаза: в Каменске ребенку не оказали медпомощь на выходных

Posted 23 сентября, 10:40
Published 23 сентября, 10:40
Modified 23 сентября, 10:42
Updated 23 сентября, 10:42
Алла рассказывает, что проблемы со здоровьем ребенка начались еще в пятницу — с симптомов, похожих на отравление. Но когда их сняли, у малыша начались страшные приступы — у ребенка синели губы, он закатывал глаза и резко становился вялым.
В субботу мать с ребенком положили в инфекционное отделение больницы.
«Сказали, что в воскресенье придет дежурный доктор и объяснит, что с малышом. В воскресенье в больнице вызвали реаниматолога. Но он развел руками, сказав, что не знает в чем дело, и велел записаться к неврологу. А к неврологу мы записались только на 25 сентября», — уточняет Алла.
Тем временем, по словам собеседницы, в больнице у ребенка повторялись приступы. Мама малыша нервничала, не понимая, что это и как помочь. Родные тоже били тревогу, возмущаясь бездействием врачей, но сделать ничего не могли.
«В итоге мы обратились в надзорный орган. После звонка оттуда к ребенку в больнице повторно пришел реаниматолог. В этот раз он спокойно объяснил, что это за симптомы, чем они обусловлены. А невролог пообещала принять ребенка 23 сентября», — добавляет Алла.
Однако горожане остались возмущены таким подходом больницы на выходных к маленьким пациентам. Недоумевают каменчане и от того, что для посещения невролога нужна история болезни пациента, а ее им в больнице не отдали.
«Сейчас мы едем к неврологу, и очень странно, что историю болезни нам не выдали», — уточняет Алла.
В ЦГБ Каменска-Шахтинского корреспонденту RostovGazeta объяснили, что в инфекционном отделении на выходных отсутствует дежурный врач.
«У нас один врач на всю инфекцию. И он же исполняет обязанности главного врача. К сожалению, у нас очень плачевная ситуация», — подтвердили в больнице.
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