Стал известен новый совладелец ростовской «Глории Джинс»

Posted 23 сентября, 15:36
Published 23 сентября, 15:36
Modified 23 сентября, 15:36
Updated 23 сентября, 15:36
С 20 сентября Максим Басов владеет 1% в уставном капитале ООО «ВВМ Инвестментс». Этой компании принадлежит АО «Глория Джинс» и АО «Корпорация Глория Джинс». Другими 99% долей «ВВМ Инвестментс» владеет личный фонд председателя совета директоров «Глория Джинс» Владимира Мельникова.
Басова назначили гендиректором «Глории Джинс» в этом году.
Отметим, по данным на 2023 год, чистые активы «ВВМ Инвестментс» составляют почти 75 миллиардов рублей.
Ранее сообщалось, что владелец «Глория Джинс» Владимир Мельников стал долларовым миллиардером. Он вошёл в топ Forbes.
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