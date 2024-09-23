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Posted 23 сентября, 15:36

Published 23 сентября, 15:36

Modified 23 сентября, 15:36

Updated 23 сентября, 15:36

Гендиректор ростовского производителя одежды «Глория Джинс» Максим Басов стал его миноритарным совладельцем

Стал известен новый совладелец ростовской «Глории Джинс»

23 сентября 2024, 15:36
Фото: Unsplash
Гендиректор ростовского производителя одежды «Глория Джинс» Максим Басов стал его миноритарным совладельцем

Гендиректор ростовской «Глории Джинс» смог стать её совладельцем

Гендиректор ростовского производителя одежды «Глория Джинс» Максим Басов стал его миноритарным совладельцем, следует из данных на портале «СПАРК».

С 20 сентября Максим Басов владеет 1% в уставном капитале ООО «ВВМ Инвестментс». Этой компании принадлежит АО «Глория Джинс» и АО «Корпорация Глория Джинс». Другими 99% долей «ВВМ Инвестментс» владеет личный фонд председателя совета директоров «Глория Джинс» Владимира Мельникова.

Активы ростовской «Глории Джинс» переданы во владение личному фонду
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Басова назначили гендиректором «Глории Джинс» в этом году.

Отметим, по данным на 2023 год, чистые активы «ВВМ Инвестментс» составляют почти 75 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что владелец «Глория Джинс» Владимир Мельников стал долларовым миллиардером. Он вошёл в топ Forbes.

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